অগমেন্টেড রিয়েলিটিসহ প্রথম রে-ব্যান স্মার্ট চশমা বাজারে আনলো মেটা

অগমেন্টেড রিয়েলিটিসহ প্রথম রে-ব্যান স্মার্ট চশমা বাজারে আনলো মেটা
অগমেন্টেড রিয়েলিটিসহ (এআর) প্রথম রে-ব্যান স্মার্ট চশমা বাজারে আনলো ফেসবুকের মাদার কোম্পানি মেটা। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ক্যালিফোর্নিয়ার মেনলো পার্কে অনুষ্ঠিত ‘মেটা কানেক্ট’ ইভেন্টে কোম্পানিটি তিন ধরনের নতুন এআই স্মার্ট গ্লাস উন্মোচন করে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত পণ্য হলো ‘মেটা রে-ব্যান ডিসপ্লে’, যা প্রথমবারের মতো রে-ব্যান ব্র্যান্ডের চশমায় এআর সুবিধা যুক্ত করেছে।
এটি হবে প্রথম কোনো বড় ব্র্যান্ডের স্মার্ট চশমা, যাতে থাকবে হেডস-আপ ডিসপ্লে। গুগল গ্লাস একসময় একই ধরনের প্রযুক্তি চালু করলেও বাজারে টিকতে পারেনি।
মেটার এই চশমাটি ওয়েফারার ধাঁচের ক্লাসিক নকশায় তৈরি হলেও ভেতরে যুক্ত করা হয়েছে ক্যামেরা, স্পিকার ও মাইক্রোফোন। চশমার ডান লেন্সের ভেতরে ছোট ও উজ্জ্বল রঙিন ডিসপ্লে চোখের নিচে ভেসে উঠবে। এতে টেক্সট, ছবি বা লাইভ ভিডিও কল দেখা যাবে, আবার ব্যবহার না করলে ডিসপ্লেটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। ক্যামেরা চালু হলে অন্যদের জানানোর জন্য এলইডি আলো জ্বলে উঠবে।
মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ প্রদর্শনীতে বলেন, চশমাই এমন একটি মাধ্যম, যা দিয়ে এআই আপনার মতো দেখতে, শুনতে ও আপনার প্রয়োজনমতো কাজ করতে পারে, হোক তা ছবি তোলা বা ভিডিও তৈরি।
উন্নত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
নতুন চশমাটিতে রয়েছে ভয়েস কন্ট্রোল ও টাচ প্যানেল। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে পানিরোধী বিশেষ ‘নিউরাল ব্যান্ড’ ব্রেসলেট, যা হাতের পেশির ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সংকেত শনাক্ত করে চশমার স্ক্রিন হাতের ইশারায় নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। আঙুল দিয়ে চিমটি কাটা, ঘষা বা হালকা চাপ দেওয়ার মতো ইশারা চেনে এটি। ভবিষ্যতে এতে আঙুল দিয়ে লেখা পর্যন্ত সম্ভব হবে।
চশমাটি ব্লুটুথের মাধ্যমে অ্যান্ড্রয়েড বা আইফোনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মেসেজিং ও ভিডিও কল করতে পারবে হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ও ইনস্টাগ্রামের মতো মেটার অ্যাপ দিয়ে। এছাড়া এতে থাকবে লাইভ ক্যাপশন বা অনুবাদ সুবিধা, হাঁটার সময় পথ নির্দেশনা, গান শোনার নিয়ন্ত্রণ এবং ছবি তোলার আগে ভিউফাইন্ডার হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে।
মেটার এআই চ্যাটবট ছবি ও টেক্সট বিশ্লেষণ করে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। রান্নার রেসিপি থেকে শুরু করে শিল্পকর্ম বা স্থাপত্যের বিবরণ, এমনকি ক্যামেরা ব্যবহার করে বাস্তব জগতের তথ্যও জানাবে এটি।
চশমাটি টানা ছয় ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে। সঙ্গে দেওয়া ভাঁজযোগ্য কেসে চার্জ করলে ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত। এর দাম রাখা হয়েছে ৭৯৯ ডলার এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রে বাজারে আসবে ৩০ সেপ্টেম্বর। ২০২৬ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি ও কানাডায়ও পাওয়া যাবে এটি।
ওকলে মেটা ভ্যানগার্ড: খেলাধুলার জন্য বিশেষ সংস্করণ
খেলাধুলাপ্রেমীদের জন্য মেটা উন্মোচন করেছে ‘ওকলে মেটা ভ্যানগার্ড’। এগুলো দেখতে ওকলে ব্র্যান্ডের রাডার বা এম-ফ্রেম স্পোর্টস চশমার মতো হলেও মাঝখানে রয়েছে ক্যামেরা, মাইক্রোফোন ও স্পিকার। ব্যবহারকারীরা ব্যায়াম করার সময় গান শোনা, ফোনে কথা বলা, ছবি বা ভিডিও ধারণ করতে পারবেন।
চশমাটির ওজন মাত্র ৬৬ গ্রাম, লেন্স বদলানো যায় এবং একবার চার্জে নয় ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। আরামদায়ক পরার জন্য বিভিন্ন আকারের নোজপ্যাড দেওয়া হয়েছে।
মেটা এই চশমার জন্য জিপিএস ডিভাইস নির্মাতা গারমিনের সঙ্গে কাজ করছে। ফলে দৌড়ানো বা সাইক্লিংয়ের সময় গতি, হার্ট রেট, দূরত্বসহ নানা তথ্য দেখা যাবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ হলে চশমার ভেতরের এলইডি বাতি জ্বলে উঠবে।
চশমাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছোট ছোট ভিডিও ধারণ করতে পারে এবং পরে তা হাইলাইটসে রূপ নেয়। ছবি ও ভিডিও সরাসরি শেয়ার করা যাবে ক্রীড়াবিষয়ক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম স্ট্রাভায়। এর দাম রাখা হয়েছে ৪৯৯ ডলার ও বাজারে আসছে ২১ অক্টোবর।
এছাড়া মেটা বাজারে আনছে রে-ব্যান মেটা ‘এআই গ্লাসের’ দ্বিতীয় প্রজন্ম। এতে ব্যাটারির স্থায়িত্ব দ্বিগুণ এবং ভিডিও ক্যামেরার রেজোলিউশন উন্নত করা হয়েছে। এর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৭৯ ডলার।
সূত্র: রয়টার্স
এসএএইচ