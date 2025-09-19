যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ট্রাম্পের হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জরুরি অবতরণ করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বহনকারী ‘মেরিন ওয়ান’ হেলিকপ্টার। যুক্তরাজ্যের চেকার্স থেকে লন্ডনের স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দরের যাওয়ার পথে এটি জরুরি অবতরণ করে। ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পও এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট সাংবাদিকদের বলেন, প্রেসিডেন্টকে বহনকারী হেলিকপ্টারটিতে ‘সামান্য হাইড্রোলিক ত্রুটি’ দেখা দেয়। অতিরিক্ত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে পাইলটরা স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দরে পৌঁছানোর আগেই একটি স্থানীয় বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।
পরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি নিরাপদে বিকল্প হেলিকপ্টারে চড়েন বলেও জানাও ক্যারোলিন লিভিট।
জানা গেছে, স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দরে যেতে প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডির ২০ মিনিট লাগার কথা, তবে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তাদের সেখানে পৌঁছাতে প্রায় ৪০ মিনিট লেগে যায়।
সূত্র: ফক্স নিউজ।
