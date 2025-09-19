আফগানিস্তানে শরিয়া ও তালেবাননীতি বিরোধী লেখকদের বই নিষিদ্ধ

আফগানিস্তানে শরিয়া ও তালেবাননীতি বিরোধী লেখকদের বই নিষিদ্ধ
আফগানিস্তানে তালেবান সরকার শরিয়া ও তালেবাননীতিবিরোধী লেখকদের বই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম থেকে সরিয়ে দিয়েছে। মানবাধিকার ও যৌন হয়রানিসম্পর্কিত বিষয়ে পাঠদানের ওপর একটি নতুন নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
সরকারি নির্দেশনায় জানানো হয়, ৬৮০টি বই শরিয়া ও তালেবান নীতিমালার বিরুদ্ধে হওয়ায় তা বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৪০টি বই নারী লেখকদের রচিত।
আফগান সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলা হয়েছে, তারা এখন থেকে ১৮টি বিষয়ে পাঠদান করতে পারবে না। তালেবানের এক কর্মকর্তা বলেন, এসব বিষয় মূলত ইসলামি শরিয়তের মূলনীতি ও সরকারের নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
তালেবান ২০২১ সালে ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই নারী ও মেয়েদের শিক্ষার ওপর বিধিনিষেধ জারি করেছে।
এই সপ্তাহেই তালেবান শীর্ষ নেতার নির্দেশে অন্তত ১০টি প্রদেশে ফাইবার অপটিক ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন, যা কর্মকর্তাদের মতে অনৈতিকতা রোধে নেওয়া হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ১৮ বিষয়ে পাঠদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তার ৬টিই নারীদের নিয়ে, যেমন ‘জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’, ‘দ্য রোল অব উইমেন ইন কমিউনিকেশন’ ও ‘উইমেনস সোসিওলজি’।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম