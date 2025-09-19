  2. আন্তর্জাতিক

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফের নিয়ন্ত্রণে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০৩ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাগরাম বিমানঘাঁটি/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আফগানিস্তানের বাগরাম বিমানঘাঁটি আবারও যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন।

ট্রাম্প বলেন, আমরা এটা (বাগরাম ঘাঁটি) ফিরে পেতে চাই। এটি একটি কৌশলগত জায়গায় অবস্থিত, চীনের খুব কাছে।

বাগরাম ছিল একটি সোভিয়েত-নির্মিত সামরিক ঘাঁটি, যা ৯/১১ হামলার পর আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সেনা প্রত্যাহার করে নেয় এবং এর কিছুদিনের মধ্যেই তালেবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

তবে কাবুলে তালেবান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা জাকির জালাল স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা বা সামরিক উপস্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই।

জালাল এক এক্স পোস্টে বলেন, আফগানিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক হতে পারে পারস্পরিক সম্মান ও অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে। কিন্তু আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সামরিক ঘাঁটির প্রয়োজন নেই।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক যারা আফগানিস্তানে ভুলভাবে আটক রয়েছেন, তাদের মুক্তির বিষয়ে মার্কিন কর্মকর্তারা তালেবান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

