ইসরায়েলে ড্রোন হামলা চালালো হুথি

ইসরায়েলে ড্রোন হামলা চালালো হুথি
ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর এলাত-এর একটি হোটেলে হুথি বিদ্রোহীদের ড্রোন আঘাত হেনেছে। এ ঘটনার পর সেখানে আগুন ধরে যায়। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।
ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। তারা বলেছে, এই হামলা তারা করেছে গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে।
সম্প্রতি এই গোষ্ঠী ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে আসছে মূলত ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে।
হুথি গোষ্ঠী ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত শিয়াপন্থি বিদ্রোহী সংগঠন, যারা সৌদি জোটের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করছে।
গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তারা ইসরায়েলের দিকে একাধিক দূরপাল্লার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে, যদিও অধিকাংশই ভূপাতিত করা হয়।
এদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র আবারও ভেটো দিয়েছে, যা ছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এই ইস্যুতে তাদের ষষ্ঠবারের মতো ভেটো। এই প্রস্তাব এমন এক সময় পেশ করা হয় যখন ইসরায়েল গাজা শহরে তাদের আগ্রাসন আরও জোরদার করেছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্য দেশের মধ্যে ১৪টি দেশ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র দেশ হিসেবে ভেটো দেয়। প্রস্তাবটিতে গাজায় তাৎক্ষণিক, নিঃশর্ত ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, হামাস ও অন্যান্য গোষ্ঠীর হাতে আটক সকল বন্দির মুক্তি এবং মানবিক সহায়তার ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছিল।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম