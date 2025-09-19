সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ষষ্ঠবারের মতো ভেটো দিলো যুক্তরাষ্ট্র
গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র আবারও ভেটো দিয়েছে, যা ছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এই ইস্যুতে তাদের ষষ্ঠবারের মতো ভেটো। এই প্রস্তাব এমন এক সময় পেশ করা হয় যখন ইসরায়েল গাজা শহরে তাদের আগ্রাসন আরও জোরদার করেছে।
ন্যাটোর আদলেই পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তি, যোগ দিতে পারবে অন্য দেশ
ন্যাটোর অনুকরণেই তৈরি হয়েছে পাকিস্তান-সৌদি আরব প্রতিরক্ষা চুক্তি। এতে যোগ দিতে পারবে অন্য দেশ। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানি প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দরজা বন্ধ নয়, ভবিষ্যতে আরও দেশ চুক্তিতে যোগ দিতে পারবে।
নেপালের জনগণকে অভিনন্দন জানালো যুক্তরাষ্ট্র, ‘গণতন্ত্র রক্ষায়’ সহযোগিতার আশ্বাস
নেপালের জনগণকে অভিনন্দন জানালো যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি, দেশটিতে ‘গণতন্ত্র রক্ষায়’ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ওয়াশিংটন।
ইসরায়েলকে কি দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কোণঠাসা করা সম্ভব?
ইসরায়েলকে কি দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কোণঠাসা করা সম্ভব? একসময় যেভাবে রাজনৈতিক চাপ, অর্থনৈতিক, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বয়কটের সম্মিলিত চাপ দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল, ইসরায়েলেরও কি একই পরিণতি হবে?
সমালোচনা প্রচার করা টিভির লাইসেন্স বাতিলের হুমকি ট্রাম্পের
সমালোচনা প্রচার করা টিভির লাইসেন্স বাতিলের হুমকি ট্রাম্পের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কিছু টিভি নেটওয়ার্কের সম্প্রচার লাইসেন্স ‘কেড়ে নেওয়া উচিত’।
আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফের নিয়ন্ত্রণে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আফগানিস্তানের বাগরাম বিমানঘাঁটি আবারও যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন।
আফগানিস্তানে শরিয়া ও তালেবাননীতি বিরোধী লেখকদের বই নিষিদ্ধ
আফগানিস্তানে তালেবান সরকার শরিয়া ও তালেবাননীতিবিরোধী লেখকদের বই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম থেকে সরিয়ে দিয়েছে। মানবাধিকার ও যৌন হয়রানিসম্পর্কিত বিষয়ে পাঠদানের ওপর একটি নতুন নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
সেনা সুরক্ষা ছেড়ে প্রকাশ্যে এলেন নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওলি
সেনা সুরক্ষা ছেড়ে প্রকাশ্যে এলেন নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। গত ৯ সেপ্টেম্বর পদত্যাগের পর থেকে তিনি শিবপুরীর সেনা স্টাফ কলেজে অবস্থান করছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সেখান থেকে বের হয়ে ভক্তপুরের গুন্ডু এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় উঠেছেন বলে জানিয়েছেন ওলির ঘনিষ্ঠ সূত্র।
নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দাবি/ পুলিশকে কখনোই বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেইনি
পুলিশকে কখনোই বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেইনি বলে দাবি করেছেন নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। হত্যায় ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র পুলিশের কাছে ছিলই না বলেও দাবি করেছেন তিনি।
রাশিয়ায় ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামি সতর্কতা জারি
রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় কামচাতকা অঞ্চলে ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পের পরপরই ওই এলাকায় সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
