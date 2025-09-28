আইফোন ১৭ কিনতে অনুদান চান ‘বিউটি কুইন’ মাহি, ভিডিও ভাইরাল
আইফোন ১৭ কিনতে অনুদান চাইলেন ‘বিউটি কুইন’ মাহি সিং নামে ভারতের এক তরুণী ইনফ্লুয়েন্সার। তার সেই অনুদান চাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
জানা যায়, উত্তর প্রদেশের লক্ষীপুরের বাসিন্দা মাহি সিং। সম্প্রতি তিনি ‘আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স’ কেনার জন্য অনুসারীদের কাছে অনুদান চেয়ে ভিডিও পোস্ট করেছেন। ভারতে অ্যাপলের সর্বশেষ ফোনটির দাম প্রায় ১ লাখ ৪৯ হাজার রুপি।
নিজেকে ‘বিউটি কুইন’ দাবি করা মাহি বলেন, তিন মাস আগেই তার বাবা তাকে আইফোন ১৬ কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু নতুন মডেলের ফোনটি জন্মদিনে (২১ অক্টোবর) উপহার চাওয়ায় বাবা রাজি হননি। তাই তিনি অনুসারীদের প্রতি অনুরোধ জানান, ‘আপনারা যদি একজন ১-২ রুপি করে দেন, তাহলেই আমি এই ফোন কিনতে পারবো। আমার স্বপ্ন পূরণ হবে।’
लखीमपुर की ब्यूटी क्वीन माही सिंह एक एक,दो दो रुपये मांग रही है 17 प्रो मैक्स फोन लेने के लिए..... pic.twitter.com/YvpoJymsH9— Sajid Ali (@Sajid7642) September 25, 2025
তার এই ভিডিও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেক ব্যবহারকারী সমালোচনা করে লিখেছেন, এভাবে হলে আগামীতে হয়তো বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টের জন্যও দান চাইবে।
আবার কেউ কেউ বলছেন, ইউটিউবে সুপারচ্যাট আর ক্রাউডফান্ডিংয়ে ধনী ইনফ্লুয়েন্সাররা টাকা তুললে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু গরিব কেউ চাইলে সবার সমস্যা হয়।
সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনা নিয়ে দ্বিমত দেখা দিলেও ভিডিওটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। একাংশ এটিকে আধুনিক ‘ক্রাউডফান্ডিং ট্রেন্ড’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
সূত্র: এনডিটিভি
