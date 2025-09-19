মুম্বাইয়ে আইফোন ১৭ বিক্রির শুরুর দিনে অ্যাপল স্টোরে মারামারি

মুম্বাইয়ে আইফোন ১৭ বিক্রির শুরুর দিনে অ্যাপল স্টোরে মারামারি
নতুন আইফোন ১৭ কিনতে গিয়ে মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স-এ অবস্থিত অ্যাপল স্টোরে মারামারি ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে বহু মানুষ নতুন ফোন কেনার জন্য স্টোরের বাইরে ভিড় করেন। তবে লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে ধাক্কাধাক্কি শুরু হলে পরিস্থিতি হাতাহাতিতে রূপ নেয়।
একটি ভিডিওতে দেখা যায়, অনেক মানুষ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে একে অপরকে ধাক্কা, থাপ্পড় ও ঘুষি মারছেন।
একজন লাল শার্ট পরা ব্যক্তিকে নিরাপত্তারক্ষীরা টেনে বের করে আনেন। তিনি এক নিরাপত্তাকর্মীকে আঘাত করার চেষ্টা করেন।
ক্রেতারা জানান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালো না থাকায় এই সমস্যা হয়েছে।
আহমেদাবাদ থেকে আসা মোহন যাদব বলেন, আমি সকাল ৫টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। অনেকেই লাইনের নিয়ম মানেনি। কেউ কেউ পেছন থেকে এসে সামনে ঢুকে পড়েছে। নিরাপত্তাকর্মীরা কিছুই করেনি।
দিল্লির সাকেত-এ অবস্থিত অ্যাপল স্টোরেও ক্রেতারা সারারাত লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
বেঙ্গালুরুতেও ভিড় ছিল, তবে সেখানে মারামারির মতো ঘটনা ঘটেনি।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম