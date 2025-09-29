  2. আন্তর্জাতিক

মিশিগানে গির্জায় ভয়াবহ হামলা-অগ্নিসংযোগ, নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৭ এএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ/ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের একটি গির্জায় ভয়াবহ বন্দুক হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত এবং আটজন আহত হয়েছেন।

মিশিগানের শহরতলি গ্র্যান্ড ব্ল্যাঙ্ক টাউনশিপের ল্যাটার-ডে সেন্টসের জেসাস ক্রাইস্ট চার্চে এ হামলার ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশের গুলিতে হামলাকারী নিহত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।  

গির্জার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রার্থনা চলাকালীন গির্জার সামনের দিকে একটি গাড়ি চালিয়ে দেন একজন বন্দুকধারী। এসময় ওই ব্যক্তি গুলি চালান ও ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

আগুন লাগা ভবনে আরও হতাহত থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। গ্র্যান্ড ব্ল্যাঙ্ক মিশিগানের একটি শহরতলি।

পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুকধারীর সঙ্গে সেখানে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তাদের গুলি বিনিময় হয়। গুলিতে হামলাকারী নিহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ওই ব্যক্তিকে থমাস জ্যাকব সানফোর্ড নামে শনাক্ত করেছেন তদন্তকারীরা। ৪০ বছর বয়সী ওই বন্দুকধারী পার্শ্ববর্তী বার্টন শহরের বাসিন্দা।

এ হামলার ঘটনা তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে এফবিআই। এ নিয়ে সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানাবেন সংস্থাটির কর্মকর্তারা।

খবর: সিএনএন

