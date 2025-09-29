এশিয়া কাপ
খেলার ভেতর যুদ্ধ টেনে আনলেন মোদী, পাকিস্তানের পাল্টা জবাব
কথায় বলে, খেলার সঙ্গে রাজনীতি মেশাবেন না! কিন্তু ঠিক যেন সেটাই করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি খেলার ভেতর যুদ্ধ টেনে আনলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাল্টা জবাব দিলো পাকিস্তান।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। টানটান উত্তেজনার ম্যাচে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।
ম্যাচ জয়ের পর এক্স-এর এক পোস্টে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, খেলার মাঠেও অপারেশন সিঁদুর। ফলাফল একই—ভারত জয়ী! অভিনন্দন আমাদের ক্রিকেটারদের।
উল্লেখ্য, গত মে মাসে কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার জেরে পাকিস্তানে হামলা চালায় ভারত। তারা এই সামরিক অভিযানের নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। পাল্টা হামলা চালায় পাকিস্তানও। চারদিনের সংঘাতে দুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় অন্তত ৭০ জন নিহত হন। পরে এক ভারতীয় নৌ কর্মকর্তা স্বীকার করেন, পাকিস্তানি হামলায় ভারতের কয়েকটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে। তবে সংঘাতে উভয় দেশই নিজেদের বিজয়ী বলে দাবি করে।
পাকিস্তানের পাল্টা জবাব
খেলার ভেতর যুদ্ধের প্রসঙ্গে টেনে আনায় মোদীর কড়া সমালোচনা করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) চেয়ারম্যান ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান মাহসিন নাকভি। তিনি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও।
মোদীর উদ্দেশে নাকভি বলেন, ‘খেলাধুলায় যুদ্ধ টেনে আনা আসলে হতাশার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যুদ্ধই যদি আপনাদের গর্বের মাপকাঠি হয়, তাহলে ইতিহাস এরই মধ্যে পাকিস্তানের হাতে ভারতের অপমানজনক পরাজয়গুলো লিখে রেখেছে। কোনো ক্রিকেট ম্যাচ সে সত্য মুছে ফেলতে পারবে না।’
সূত্র: আল-জাজিরা, জিও নিউজ
