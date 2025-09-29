বয়কট করায় ট্রফিটাই নিয়ে গেলেন নাকভি! আইসিসিতে নালিশ করবে ভারত!

বয়কট করায় ট্রফিটাই নিয়ে গেলেন নাকভি! আইসিসিতে নালিশ করবে ভারত!
এশিয়া কাপ শেষ হয়ে গেলেও ভারত-পাকিস্তান বিতর্ক থামছে না। বরং তা বেড়ে চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অভিযোগ, তাদের সূর্যকুমার যাদবরা ট্রফি নিতে অস্বীকার করায় এশিয়া কাপের ট্রফি ও ভারতীয় ক্রিকেটারদের মেডেল নিয়ে গেছেন পিসিবি ও এসিসি চেয়ারম্যান মাহসিন নাকভি।
ভারতের আশা, দ্রুত সেই ট্রফি ও মেডেল ভারতে ফেরত দেবেন তিনি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তথা এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) চেয়ারম্যান নাকভির বিরুদ্ধে আইসিসি’র কাছে অভিযোগ জানানো হবে বলেও জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।
ভারত এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শাইকিয়া বলেন, ‘যেহেতু ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি রয়েছে, তাই আমরা এমন কারও কাছ থেকে পুরস্কার নেব না, যিনি পাকিস্তানের মন্ত্রী। নীতিগতভাবে এই সিদ্ধান্ত আমরা আগেই নিয়েছিলাম। তার মানে এই নয় যে তিনি ট্রফি ও মেডেল নিয়ে যাবেন। এই ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আশা করছি দ্রুত ট্রফি ও মেডেল ভারতকে ফেরত দেয়া হবে।’
২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে রোহিত শর্মা যে কায়দায় ট্রফি তুলেছিলেন, সেই একই কায়দায় উল্লাস করলেন সূর্যকুমার যাদবরাও। পার্থক্য একটাই। সেবার রোহিতের হাতে ট্রফি ছিল। এবার কল্পিত ট্রফি তুললেন সূর্যকুমার যাদব।
মূলতঃ পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এসিসি চেয়ারম্যান মাহসিন নাকভি। অন্যান্য পুরস্কার বিতরণ করা হলেও ভারতীয় ক্রিকেটাররা জানিয়ে দেয়, তারা নাকভির হাত থেকে ট্রফি ও মেডেল নেবে না।
তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে যান এসিসির চেয়ারম্যান। রেগে তিনি পুরস্কার বিতরণী মঞ্চ থেকেই নেমে যান। ওই সময় ট্রফিটাও নিয়ে নেন তিনি। যদিও পরে অন্য একজনের হাতে ট্রফি দিয়ে দেন এবং সেটি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে আর ভারতীয় দলের হাতে তুলে দেয়া হয়নি কারো পক্ষ থেকে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, ট্রফি হাতে নিয়ে নাকভি মঞ্চ ছাড়ছেন। এই আচরণে পুরো অনুষ্ঠান ভণ্ডুল হয়ে যায়।
নাকভির এমন কাজের বিরুদ্ধে বিশ্ব ক্রিকেটর নিয়ামক সংস্থা আইসিসির কাছে অভিযোগ জানানো হবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। শাইকিয়া বলেন, ‘নভেম্বর মাসে দুবাইয়ে আইসিসি’র বৈঠক আছে। সেখানে আমরা এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানাবো।’
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ‘এমন ঘটনা আমি কখনো দেখিনি। একটি চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি দেওয়া হয়নি, তা-ও এত কষ্ট করে জেতার পর। আমি শুধু বলতে পারি, আসল ট্রফি হলো আমার সতীর্থ ১৪ জন খেলোয়াড় আর সাপোর্ট স্টাফরা। ওরাই আমার আসল গর্ব।’
