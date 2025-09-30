  2. আন্তর্জাতিক

ফ্রান্সে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতের ‘রহস্যজনক’ মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৪ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে তদন্তকারীরা।

ফ্রান্সে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত এনকোসিনাথি ইমানুয়েল নাথি মথেথওয়ার (৫৭) রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। দেশটির রাজধানী প্যারিসের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত হায়াত রিজেন্সি হোটেলের নিচতলায় তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ফরাসি প্রসিকিউটর দপ্তর থেকে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রসিকিউটরের দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় উদ্বেগজনক একটি টেক্সট মেসেজ পান। এরপর তাকে নিখোঁজ হিসেবে রিপোর্ট করেছিলেন। জানা গেছে, তিনি রিজেন্সি হোটেলের ২২তম তলায় একটি কক্ষ ভাড়া নিয়েছিলেন। ওই রুমের একটি নিরাপত্তাবেষ্টিত জানালা জোর করে খোলা হয়েছিল। এ ঘটনার তদন্ত চলছে।

ফরাসি গণমাধ্যম লে প্যারিজিয়েন জানিয়েছে, মথেথওয়া আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, তবে কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করছেন এ সম্পর্কে কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে রাষ্ট্রদূতের মৃত্যু নিশ্চিত করে জানিয়েছে, রাষ্ট্রদূত মথেথওয়া ছিলেন জাতির একজন বিশিষ্ট সেবক, যিনি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভা দায়িত্বে থেকে দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। তার মৃত্যু আমাদের জন্য জাতীয় ক্ষতি।

রাষ্ট্রদূত হওয়ার আগে মথেথওয়া ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার সংস্কৃতি মন্ত্রী এবং ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সংস্কৃতি ও ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র : ইউরো নিউজ

