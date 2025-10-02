  2. আন্তর্জাতিক

জেন জি বিক্ষোভে উত্তাল মরক্কো, নিহত ২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৪ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
জেন জি বিক্ষোভে উত্তাল মরোক্কো/ ছবি: এএফপি

জেন জি বিক্ষোভে উত্তাল মরক্কোয় গুলিবিদ্ধ হয়ে দুইজন নিহত হয়েছেন। জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সংস্কারের দাবিতে মরক্কোয় চলমান জেন জি বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিয়েছে। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে একদল বিক্ষোভকারী পুলিশ স্টেশনে হামলার চেষ্টা করলে নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিরোধ করতে তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে জেন জি আন্দোলনকারীরা ছুরি, পেট্রোলবোমা ও পাথর নিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ালে সারাদেশে ৪০৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর ২৬৩ সদস্য ও অন্তত ২৩ জন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছেন। এসময় বিক্ষোভকারীরা গাড়িতে আগুন দেয়, দোকানপাট ভাঙচুর করে এবং ব্যাংকের ভবন লুটপাটের ঘটনা ঘটিয়েছে। মোট ১৪২টি নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি ও ২০টি ব্যক্তিগত গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। 

এই বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে অনলাইনে সংগঠিত এক যুবগোষ্ঠী, যারা নিজেদের 'জেন জি ২১২' নামে পরিচিত করছে। টিকটক, ইনস্টাগ্রাম ও ডিসকর্ডের মতো সামাজিক মাধ্যমে তারা সমাবেশের আহ্বান জানায়। তাদের অভিযোগ—দেশে ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হলেও স্কুল ও হাসপাতালগুলো অবহেলিত রয়ে গেছে। বিক্ষোভে তারা স্লোগান দেয়, স্টেডিয়াম আছে, হাসপাতাল কোথায়?

তবে জেন জি ২১২ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা সহিংসতা প্রত্যাখ্যান করে এবং শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তাদের বিরোধ সরকারের সঙ্গে, নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে নয়।

মরক্কোয় দ্রুত উন্নয়ন সত্ত্বেও স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বৈষম্য বাড়ছে বলে অনেকেই মনে করেন। চলতি বছরের শেষ দিকে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস আয়োজনে দেশ প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং ২০২৬ সালে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক আন্দোলন দেশটির গভীর সামাজিক বৈষম্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

সূত্রঃ আল জাজিরা
