ভারতীয় মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি

ক্যাশ অন ডেলিভারিতে অতিরিক্ত ফি নিলে কঠোর ব্যবস্থা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৫৪ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোর ‘ডার্ক প্যাটার্ন’ বা ভোক্তা-প্রতারণামূলক কৌশলের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ভারত সরকার। দেশটির ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী জানিয়েছেন, এখন থেকে যেসব কোম্পানি ক্যাশ-অন-ডেলিভারি বেছে নেওয়া গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্প্রতি এক্স-এ এক ব্যবহারকারী অভিযোগ করেন, একটি ই-কমার্স কোম্পানি তাকে অফার হ্যান্ডলিং ফি, পেমেন্ট হ্যান্ডলিং ফি এবং প্রটেক্ট প্রমিজ ফি নামে অতিরিক্ত ২২৬ রুপি চার্জ করেছে।

মন্ত্রী জোশী শুক্রবার ওই পোস্টের জবাবে বলেন, এ ধরনের প্রতারণামূলক কার্যক্রম সরকার খতিয়ে দেখছে এবং ভোক্তা অধিকারের লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, ডিপার্টমেন্ট অব কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স-এর কাছে একাধিক অভিযোগ এসেছে যে কিছু ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ক্যাশ-অন-ডেলিভারিতে অতিরিক্ত ফি নিচ্ছে। এটি একটি ‘ডার্ক প্যাটার্ন’, যা ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করে।

মন্ত্রী আরও জানান, এ বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

‘ডার্ক প্যাটার্ন’ হলো এমন কৌশল যা ব্যবহারকারীর অজান্তে অতিরিক্ত অর্থ বা ব্যক্তিগত তথ্য আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে থাকে— পণ্যের স্টকে মাত্র ১–২টি বাকি দেখানো, যদিও বাস্তবে আরও আছে। অফার শেষ ১০ মিনিটে এমন ভুয়া সময়সীমা দিয়ে তাড়াহুড়ো করে কেনার চাপ সৃষ্টি।

ফি বা চার্জের তথ্য গোপন রাখা বা লম্বা তালিকার শেষে ছোট করে লেখা।

সরকার আগেও ই-কমার্স কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছে এসব প্রক্রিয়া বন্ধ করতে এবং এখন একটি নতুন আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

