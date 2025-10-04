সিকিম যাওয়ার পথে বাস খাদে পড়ে ৪ জনের মৃত্যু

সিকিম যাওয়ার পথে বাস খাদে পড়ে ৪ জনের মৃত্যু
পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজায় কালিম্পংয়ে আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে এসে সিকিমে গ্যাংটকে ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে গাড়ি পড়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছে আরও তিনজন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) রাত ৯টায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।
পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, পাহাড়ে এই মুহূর্তে এখন দশাই উৎসব চলছে। এই উৎসবে যোগ দিতে গত শুক্রবার রাত নয়টার দিকে সিকিমের বাসিন্দাদের নিয়ে একটি গাড়ি কালিম্পংয়ের পাথরঝোরা থেকে সিকিমের গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।
যাওয়ার পথে কালিম্পং থানা এলাকায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের মেল্লি কিরণির উল্টো দিক থেকে অন্য একটি গাড়ি আসছিল। গাড়ির তীব্র আলোর কারণে গ্যাংটকের দিকে যাওয়া গাড়িটি গভীর খাদে পড়ে যায়। সিকিমে যাওয়ার গাড়িটির গতি এতটাই ছিল যে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে মেল্লি কিরণি এলাকায় ৫০ ফুট গভীর খাদে পরে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশের সহায়তায় তাদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা দেন। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন, গাড়ির চালক কমল সুব্বা ( ৪৪),সমিরা সুব্বা (২০), নীতা গুরুং(৫৮) এবং জানুকা দর্জি (৩৫)। গুরুতর জখম হয়েছেন সুনিতা থাপা, সানদিয়া রাই এবং সামিউল দর্জি। তারা সবাই পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পংয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে পূজায় বেড়াতে এসেছিলেন।তারা গ্যাংটকের থার্ড মাইল এলাকার বাসিন্দা।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অপর দিক থেকে আসা অন্য একটি গাড়ির তীব্র আলোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও সিকিমে যে গাড়িটি যাচ্ছিল সে গাড়িরও গতি অনেক বেশি ছিল। কালিম্পং থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
