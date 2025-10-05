ট্রাম্পের আহ্বান অগ্রাহ্য করে গাজায় ফের ইসরায়েলের হামলা, নিহত অন্তত ৭০

ট্রাম্পের আহ্বান অগ্রাহ্য করে গাজায় ফের ইসরায়েলের হামলা, নিহত অন্তত ৭০
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির আহ্বান উপেক্ষা করে গাজায় ফের ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। শনিবার (৪ অক্টোবর) ইসরায়েলের এই বোমা হামলা ও বিমান হামলায় অন্তত ৭০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গাজার চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ। নিহতদের মধ্যে অন্তত সাতজন শিশু রয়েছে।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত গাজা সিটিতে হামলার তীব্রতা ছিল সবচেয়ে বেশি। সেখানে অন্তত ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। তুফফাহ এলাকায় একটি আবাসিক বাড়িতে ইসরায়েলি হামলায় ১৮ জন প্রাণ হারান এবং আশপাশের কয়েকটি ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
আরও পড়ুন>>
ট্রাম্পকে পাত্তা দিচ্ছেন না নেতানিয়াহু/ নিষেধ অমান্য করে গাজায় ফের ইসরায়েলের হামলা
স্পেনে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ, বার্সেলোনার রাস্তায় ৭০ হাজার মানুষ
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা: সমুদ্র পেরিয়ে মানবতার বার্তা
এদিকে দক্ষিণাঞ্চলের আল-মাওয়াসি এলাকা, যাকে ইসরায়েলি সেনারা তথাকথিত ‘মানবিক নিরাপদ অঞ্চল’ ঘোষণা করেছিল, সেখানে হামলা চালিয়ে দুজন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে এবং আটজন আহত হয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই অঞ্চলও বারবার টার্গেট হয়ে আসছে।
গাজার নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরসহ আরও কয়েকটি স্থানে বোমা হামলার খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন, উত্তরাঞ্চলের অল্প কিছু হাসপাতাল এখনো চালু থাকলেও জ্বালানি সংকটে তারা বিপর্যস্ত এবং সব আহতকে সেবা দেওয়ার মতো সামর্থ্য নেই।
এর আগে, গত শুক্রবার ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ একাধিক পোস্টে দ্রুত বন্দি বিনিময় ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরের আহ্বান জানান। তিনি জানান, ইসরায়েল একটি প্রাথমিক ‘প্রত্যাহার লাইন’-এ রাজি হয়েছে এবং হামাসও ট্রাম্পের ২০ দফা প্রস্তাবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ মেনে নিয়েছে।
এই প্রস্তাবের প্রথম ধাপে প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি বন্দির বিনিময়ে সব ইসরায়েলি বন্দিকে ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে হামাস এখনো নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে কোনো স্পষ্ট জবাব দেয়নি।
মিশরে সোমবার ইসরায়েল, হামাস ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার সেখানে আলোচনায় যোগ দেবেন।
অন্যদিকে হামাস অভিযোগ করেছে, ট্রাম্পের আহ্বানের পরও ইসরায়েলি সেনারা গাজায় হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, যা ‘নেতানিয়াহুর মিথ্যাচারের প্রমাণ’। তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে ইসলামী ও আরব রাষ্ট্রগুলোকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ইসরায়েলের হামলায় ৬৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, প্রকৃত সংখ্যা এর তিনগুণ পর্যন্ত হতে পারে।
কেএএ/