ভারতে অসুস্থ অস্ট্রেলিয়ার ৪ ক্রিকেটার, কারণ হতে পারে খাবার

ভারতে অসুস্থ অস্ট্রেলিয়ার ৪ ক্রিকেটার, কারণ হতে পারে খাবার
ভারতের কানপুরে ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ চলাকালে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের চারজন ক্রিকেটার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের অসুস্থতার সঙ্গে হোটেলে খাওয়া খাবারের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
জানা গেছে, অসুস্থ হয়ে পড়াদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক জ্যাক এডওয়ার্ডও রয়েছেন। সবচেয়ে বেশি ভুগেছেন পেস বোলার হেনরি থরন্টন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কানপুরের রিজেন্সি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকি তিন খেলোয়াড়কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আর থরন্টনকে দুই দিন হাসপাতালে থাকতে হয়।
দলের অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানানো হয়েছে, অসুস্থতার কারণ হোটেলে খাওয়া খাবারের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিংবা টিম ম্যানেজমেন্ট কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করেনি।
এ বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা বলেন, খেলোয়াড়দের খাবারের মান নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, বরং তারা সম্ভবত কোনো সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন।
কানপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে শুক্লা বলেন, সব খেলোয়াড়কে একই খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে, আর খাবারগুলো শহরের সেরা হোটেলগুলোর একটিতে তৈরি করা হচ্ছে। যদি খাবারে সমস্যা থাকত, তাহলে শুধু অস্ট্রেলীয় নয়, ভারতীয় খেলোয়াড়রাও অসুস্থ হতেন। খাবারে কোনো সমস্যা নেই, তারা হয়তো কোনো সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন, বিষয়টি আমরা দেখছি।
তিনি আরও বলেন, সমস্যা হচ্ছে, কানপুরে পাঁচতারা হোটেল খুব বেশি নেই। আমাদের প্রায় ৩০০টি রুম প্রয়োজন, কিন্তু এমন বড় হোটেল পাওয়া যায় না। তাছাড়া এখানে কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও নেই, যা ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে। যদি আরও ভালো অবকাঠামো থাকত, তাহলে অনেক সুবিধা হতো।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে, কেন এই ধরনের সমস্যা কেবল আন্তর্জাতিক বা আনঅফিসিয়াল ম্যাচে হয়, কিন্তু আইপিএলের সময় হয় না, শুক্লা বলেন, আইপিএলের ক্ষেত্রে বিসিসিআই কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, সবকিছু ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো নিজেরাই পরিচালনা করে।
তার ভাষায়, আইপিএলের ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো নিজেরাই ঠিক করে কোথায় খেলোয়াড়দের রাখা হবে। বিসিসিআই সেখানে কোনো ভূমিকা রাখে না। হোটেল নির্বাচন থেকে শুরু করে সব ব্যবস্থাপনাই তাদের নিজস্ব।
উল্লেখ্য, ভারত ‘এ’ দল প্রথম অনানুষ্ঠানিক ওয়ানডেতে জয় পেয়েছিল দাপটের সঙ্গে। তবে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দল সহজে নয় উইকেটে জয় পেয়ে সিরিজ ১-১ এ সমতায় ফেরায়।
