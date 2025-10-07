  2. আন্তর্জাতিক

যুক্তরাজ্যে চীনা গাড়ির জয়জয়কার, বিওয়াইডির বিক্রি বাড়লো একলাফে ৮৮০%

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
যুক্তরাজ্যে চীনা গাড়ির জয়জয়কার/ ছবি: এক্স@বিওয়াইডি গ্লোবাল

যুক্তরাজ্যে হঠাৎ চীনা গাড়ির জয়জয়কার শুরু হয়েছে। দেশটিতে বিওয়াইডির বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি বেড়েছে একলাফে ৮৮০ শতাংশ।

চীনা গাড়ি নির্মাতা সংস্থাটি জানিয়েছে, এর ফলে চীনের বাইরে তাদের সবচেয়ে বড় বাজারে পরিণত হয়েছে যুক্তরাজ্য। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যে বিওয়াইডির বিক্রি বেড়েছে ৮৮০ শতাংশ।

গত মাসে যুক্তরাজ্যে ১১ হাজার ২৭১টি গাড়ি বিক্রি হয়েছে বিওয়াইডির। এতে সিল ইউ স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকলের (এসইউভি) প্লাগ-ইন হাইব্রিড সংস্করণ প্রধান অবদান রেখেছে বলে জানানো হয়েছে।

গাড়ি শিল্প সংস্থা এসএমএমটি জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যে বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) বিক্রি সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

যুক্তরাজ্য চীনা ইভি নির্মাতাদের জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। কারণ সেখানে চীনা গাড়িতে শুল্ক আরোপ করা হয়নি, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারে রয়েছে।

যুক্তরাজ্যে বিওয়াইডির ম্যানেজার বনো জি জানিয়েছেন, আগামী মাসগুলোতে আরও নতুন হাইব্রিড ও বৈদ্যুতিক গাড়ি বাজারে আসছে। যুক্তরাজ্যে ব্র্যান্ডটির ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

বিওয়াইডি সম্প্রতি তাদের ১০০তম রিটেইল আউটলেট খুলেছে বলেও জানান তিনি।

এসএমএমটির তথ্যে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বরে শুধু ব্যাটারি বৈদ্যুতিক গাড়ির বিক্রি প্রায় ৭৩ হাজারে পৌঁছেছে। প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ির বিক্রি আরও দ্রুত বেড়েছে।

সেপ্টেম্বরে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত গাড়িগুলোর মধ্যে ছিল কিয়া স্পোর্টেজ, ফোর্ড পুমা এবং নিসান কাশকাই। চীনা মডেল জেইকো ৭ এবং বিওয়াইডি সিল ইউ-ও শীর্ষ দশে জায়গা করে নিয়েছে।

তবে এসএমএমটির জানাচ্ছে, যুক্তরাজ্যে মোট নতুন গাড়ি বিক্রির অর্ধেকের বেশি এখনো পেট্রোল ও ডিজেল চালিত গাড়ি।

গত বছর অক্টোবরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীনা ইভিতে সর্বোচ্চ ৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। এতে ইউরোপীয় গাড়ি নির্মাতাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে চীনা গাড়ি নির্মাতারা উচ্চ শুল্কের কারণে কার্যত বাজার থেকে বাদ পড়েছে, যা ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডন উভয়ই সমর্থন করেছিলেন।

বিশ্বব্যাপী চীনের বাজারে বিক্রি কমলেও বিওয়াইডি এখনো মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী টেসলার তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। ইউরোপীয় ব্র্যান্ড, যেমন- জাগুয়ার এবং বিএমডব্লিউয়ের তুলনায়ও বিওয়াইডি এগিয়ে।

সূত্র: বিবিসি
