স্পেনে ভবন ধসে নিহত ৪

প্রকাশিত: ০৫:৪৭ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
স্পেনে ভবন ধসে নিহত ৪/ ছবি : কিউএনএ

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে সংস্কারাধীন একটি ভবন ধসে চারজন নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) স্থানীয় সময় দুপুরের দিকে শহরের কেন্দ্রস্থল অপেরা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রায় আট টন ওজনের কংক্রিটের একটি স্ল্যাব ছয়তলা থেকে নিচে পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। দমকলকর্মীরা ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে চারজনের মরদেহ উদ্ধার করেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ইকুয়েডর, মালি ও গিনি-কনাক্রি থেকে আসা তিন নির্মাণশ্রমিক এবং ৩০ বছর বয়সী একজন স্থপতি। নিহতদের সবাই আনকা (এএনকেএ) নামের নির্মাণ সংস্থার কর্মী ছিলেন।

মাদ্রিদ শহরের ভবন নির্মান রেকর্ড অনুযায়ী, ১৯৬৫ সালে ভবনটি নির্মিত হয়েছিল এবং পরে সেটিকে একটি আবাসিক হোটেলে রূপান্তরের কাজ চলছিল। ছাদ, দেয়াল, পাইপলাইন ও নিষ্কাশনব্যবস্থার দুরবস্থার কারণে ২০১২ ও ২০২২ সালে ভবনটি প্রযুক্তিগত দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

মাদ্রিদ শহরের মেয়র হোসে লুইস মার্টিনেজ-আলমেইদা জানিয়েছেন, ভবনটি সংস্কারের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অনুমোদন ও নথিপত্র ঠিকভাবে নেওয়া হয়েছিল। মাদ্রিদের পৌর পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

সূত্র : ইউরো নিউজ
