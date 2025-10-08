  2. আন্তর্জাতিক

ডেনমার্কে ১৫ বছরের নিচে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৮ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ডেনমার্কে ১৫ বছরের নিচে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা/ ফাইল ছবি

ইউরোপের দেশ ডেনমার্কে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী মেতে ফ্রেডেরিকসেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দেশটির পার্লামেন্ট ফোকেটিং এ দেওয়া এক ভাষণে ফ্রেডেরিকসেন এ আহ্বান জানিয়েছেন। তবে প্রস্তাবিত এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় কোন কোন প্ল্যাটফর্ম থাকবে, তা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি।

ওই ভাষণে ফ্রেডেরিকসেন বলেন, মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আমাদের শিশুদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছে। ১৫ বছরের নিচে শিশুদের জন্য বেশিরভাগ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত। তবে ১৩ বছর বয়স থেকে অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহারের সুযোগ রাখা যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, স্ক্রিনে শিশুরা এমন অনেক কিছু দেখে যা তাদের দেখা উচিত নয়। এর ফলে উদ্বেগ, হতাশা, মনোযোগের অভাব ও পড়াশোনায় সমস্যা বাড়ছে। আমরা যেন এক দানবকে মুক্ত করে দিয়েছি।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়ম অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলার ন্যূনতম বয়স ১৩ বছর। কিন্তু ডেনমার্কে ৯৪ শতাংশ শিশু ১৩ বছরের আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার শুরু করে। ডেনমার্ক ইতোমধ্যে স্কুল ও স্কুল পরবর্তী ক্লাবে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অন্য ইউরোপীয় দেশগুলোও একই নীতি অনুসরন করতে যাচ্ছে। চলতি বছরের জুনে নেদারল্যান্ডের সরকার ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের টিকটক ও ইনস্টাগ্রামের মতো মাধ্যমগুলো ব্যবহার না করতে অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছিল। এছাড়া গত বছর ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ১৫ বছরের নিচে শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

সূত্র : ইউরো নিউজ
