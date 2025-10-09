কটক শহর জ্বলছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিজেপি পার্টিই করেছে: মমতা

কটক শহর জ্বলছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিজেপি পার্টিই করেছে: মমতা
উড়িষ্যার কটক শহর আজ জ্বলছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিজেপি পার্টি করছে বলে মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। দুদিনের উত্তরবঙ্গ সফর শেষে বুধবার (৮ অক্টোবর) কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে এমন মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।
এছাড়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীকেও সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।
উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে দুর্যোগের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দুদিনের সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সফর শেষে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে মমতা বলেন, আমার বলতে খারাপ লাগছে, এরা দেশকে শেষ করে দেবে। আমি অনেক সরকার দেখেছি। কিন্তু এমন ঔদ্ধত্য কখনো দেখিনি। এমন একনায়কতন্ত্র সরকার দেখিনি। তাদের মনে রাখা দরকার, তারা আজ ক্ষমতায় রয়েছে। কিন্তু আগামীকাল ক্ষমতায় নাও থাকতে পারে।
উড়িষ্যার কটক শহরের অস্থিরতার বিষয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, কটক শহর আজ জ্বলছে, আজ কেমন হামলা হচ্ছে, কিভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করছে বিজেপি পার্টি। বজরং দল, কি সব নাম আছে আমি তা জানি না। এ ধরনের লোক রাজনৈতিক ভাবে দেশটাকে শেষ করে দেবে।
ডিডি/টিটিএন