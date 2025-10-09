বৃহৎ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষের মামলা

বৃহৎ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষের মামলা
শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নের দায়ে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, স্ন্যাপচ্যাট, গুগল ও ইউটিউবের মূল কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ম্যানহাটনের ফেডারেল কোর্টে মামলা করেছে নিউইয়র্ক শহর কর্তৃপক্ষ। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে এসব প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃতভাবে শিশু ও কিশোরদের আসক্ত করে তুলছে। এর ফলে এক গভীর মানসিক স্বাস্থ্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে।
৩২৭ পৃষ্ঠার এই মামলায় বলা হয়, এসব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এমন সব ফিচার তৈরি করেছে যা ব্যবহারকারীদের নিরবচ্ছিন্নভাবে স্ক্রল করতে বাধ্য করে এবং এর ফলে তরুণদের মধ্যে বিষণ্নতা, উদ্বেগ, একাকীত্ব ও আত্মসম্মানহীনতা বাড়ছে।
নিউইয়র্ক শহরের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রযুক্তি জায়ান্টরা জানে যে শিশুরা এসব আসক্তিমূলক ফিচারের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল।এসব জেনেও তারা মুনাফার স্বার্থে অ্যালগরিদম এবং নোটিফিকেশন ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, এসব কোম্পানি বহুদিন ধরে জানত যে তাদের অ্যাপ ব্যবহারের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতির সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তারা বিষয়টি উপেক্ষা করেছে।
ম্যানহাটনের ফেডারেল কোর্টে দায়ের করা এই মামলায় ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে এবং কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে গুরুতর অবহেলা ও জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়েছে।
বিশ্বজুড়ে তরুণদের ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সম্প্রতি ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসন ১৫ বছরের নিচে শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেন— ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশও একই পদক্ষেপ বিবেচনা করছে।
সূত্র : ইউরো নিউজ
