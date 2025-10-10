কিছু না করেই নোবেল পেয়েছিলেন ওবামা: ট্রাম্প

কিছু না করেই নোবেল পেয়েছিলেন ওবামা: ট্রাম্প
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প অভিযোগ করেন, ওবামা ‘কিছু না করেই’ নোবেল পেয়েছেন ও ‘দেশটাকে ধ্বংস করেছেন।’
ট্রাম্প বলেন, ওবামা কিছুই করেননি, অথচ নোবেল পেয়ে গেলেন। একেবারে কিছু না করেই, শুধু আমাদের দেশ ধ্বংস করার জন্য।
২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার মাত্র আট মাস পরই ওবামাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। সে সময় এই সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। নিউইয়র্ক টাইমস তাদের সম্পাদকীয়তে লিখেছিল, ওবামাকে পুরস্কারটি দেওয়ার ক্ষেত্রে নোবেল কমিটির মানদণ্ড আরও উচ্চ হওয়া উচিত।
এদিকে, নোবেল পুরস্কার ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ট্রাম্প বলেন, আমি ৮টি যুদ্ধ বন্ধ করেছি, এমনটা আগে কখনো হয়নি। কিন্তু তারা যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই হবে। আমি জানি, আমি এসব পুরস্কারের জন্য করিনি, আমি করেছি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য।
ট্রাম্প দাবি করেন, গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ৮টি যুদ্ধ বন্ধে তার অবদান কোনোভাবেই ওবামার তুলনায় কম নয়।
ট্রাম্প জানুয়ারি থেকে হোয়াইট হাউজে ফিরে আসার পর থেকেই নরওয়ের পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআইও) ওপর চাপ বাড়িয়েছেন, যা নোবেল কমিটিকে প্রার্থী মূল্যায়নে সহায়তা করে।
ওয়াশিংটনভিত্তিক সূত্রগুলো জানায়, ট্রাম্প বারবার নিজেকে নোবেলপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরছেন ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাফল্যের কৃতিত্ব দাবি করছেন, যদিও সেগুলোর অনেকগুলোই অতিরঞ্জিত বা বিতর্কিত।
যদিও কিছু সংঘাতে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি আনতে ট্রাম্প প্রশাসনের ভূমিকা ছিল, তবে তিনি যেসব যুদ্ধের অবসান দাবি করছেন, সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো তার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
গত মাসে জাতিসংঘে দেওয়া এক ভাষণে তিনি দাবি করেন, আমি ৭টি ‘না থামার মতো’ শেষ করেছি, যা বিশ্লেষকদের মতে তার আত্মপ্রচারণার অংশ।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ