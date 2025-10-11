কান্তাস এয়ারওয়েজ
মুক্তিপণ না পেয়ে ৫০ লাখ গ্রাহকের তথ্য ফাঁস করলো হ্যাকাররা
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুক্তিপণ না পেয়ে কান্তাস এয়ারওয়েজের ৫০ লাখ গ্রাহকের তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে হ্যাকারগ্রুপ ‘স্ক্যাটারড লেস্পাস হান্টারস’। গ্রাহকদের তথ্য ডার্ক ওয়েবে ফাঁস করা হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হ্যাকার দলটি সেলসফোর্স ডেটাবেস থেকে তথ্য হ্যাক করেছিল। হ্যাক হওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে গ্রাহকের ইমেল ঠিকানা, ফোন নম্বর, জন্ম তারিখ ও ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লায়ার নম্বর। তবে ক্রেডিট কার্ড, পাসপোর্ট বা আর্থিক সংক্রান্ত তথ্য এতে নেই। তবে সেলসফোর্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তাদের ডেটাবেসে কোনো সাইবার আক্রমন হয়নি এবং তারা কোনো মুক্তিপণ প্রদান করবে না। এদিকে কান্তাস এয়ারওয়েজের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।
জানা গেছে, এপ্রিল ২০২৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী এমন সাইবার হামলা বেশ কয়েকবার সংঘটিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন কোম্পানির গ্রাহক ও কর্মচারীদের তথ্য চুরি হয়েছে যেমন জন্ম তারিখ, কেনাকাটার ইতিহাস এবং পাসপোর্ট নম্বর।
সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যক্তিগত তথ্যের এই ধারা ফিশিং বা অনলাইন প্রতারণার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই ব্যবহারকারীদের তাদের অ্যাকাউন্ট মনিটরিং ও সন্দেহজনক ইমেল থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
কে এম