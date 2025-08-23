পশ্চিমবঙ্গ
প্রকাশ্যে মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় শিক্ষককে মারধর, ভিডিও ভাইরাল
প্রকাশ্যে মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় রক্তাক্ত হলেন পশ্চিমবঙ্গের এক শিক্ষক। রাস্তায় ফেলে কিল, চড়, ঘুসি মারলো উন্মত্ত মদ্যপরা। এমনকি এক মদ্যপ তরুণীর হাত থেকেও রেহাই পেলেন না অঙ্কনের ওই শিক্ষক।
তাকে মারধরের দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরার ধরা পড়েছে। যদিও স্বাধীনভাবে সেই ফুটেজ যাচাই করেনি জাগোনিউজ। ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চল বেলঘরিয়া থানার অন্তর্গত কামারহাটি পৌরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে নন্দননগরের।
জানা গেছে, কামারহাটি পৌরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অঙ্কন শিক্ষক নিরুপম পাল শনিবার (২৩ আগস্ট) সকালে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। সে সময় কামারহাটি পৌরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নন্দননগর নেতাজি পল্লির এলাকায় ঝিলপাড়ের ধারে পাঁচজন যুবক এবং এক তরুণী বসে মদ্যপান করছিলেন।
সাতসকালে এলাকায় প্রকাশ্যে এ ধরনের মদ্যপানের ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন নিরূপণ পাল। প্রতিবাদ করায় তাকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে মদ্যপরা। সেই দৃশ্য ধরা পড়ে ওই এলাকার একটি বাড়ির ছাদে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায়।
তারপর এলাকার মানুষ ছুটে আসতেই পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। মারধর করার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকিও দেয় অভিযুক্তরা।
আহত ব্যক্তিকে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
এরই মধ্যে অভিযুক্তদের নামে বেলঘড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অভিযুক্ত সেই তরুণীকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।
আক্রান্ত শিক্ষক জানান, বাড়ি থেকে ফিরছিলাম সকাল ছয়টার দিকে। তখন দেখি সাত- আটজন পুরুষ এবং একজন নারী রাস্তায় বসে মদ্যপান করছেন। এটা দেখে আমার বিবেকে বাধে এবং আমি তাদের বাধা দেই। কিন্তু তারা উল্টো আমার ওপর চড়াও হন। আমার মনে হয়, তারা এই এলাকার বাসিন্দা নযন, অন্য পাড়া থেকে এসেছেন। আমি চিকিৎসা করিয়ে থানায় এফআইআর করেছি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।
ভুক্তভোগী আরও বলেন, আমি যথেষ্ট আতঙ্কিত। কারণ আমাকে বাইরে গিয়ে ক্লাস করাতে হয়। সেক্ষেত্রে রাস্তায় বেরোলে আগামীতে ফের আক্রান্ত হতে পারি। সম্প্রতি এলাকাটিতে মদ্যপানসহ কিছু অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়েছে বলেও জানান তিনি।
