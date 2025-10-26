বিজ্ঞাপন নিয়ে ক্ষোভ
কানাডার ওপর আরও ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন ট্রাম্প
কানাডার ওপর আরও ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানকে নিয়ে কানাডার তৈরি একটি শুল্কবিরোধী বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
এর মাত্র দুদিন আগেই কানাডার সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য আলোচনা বন্ধ করেছিলেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, অন্টারিও প্রদেশের ‘ভুয়া প্রচারণা’র কারণে যুক্তরাষ্ট্র কানাডার সঙ্গে আর আলোচনা চালাবে না।
অন্টারিও সরকারের তৈরি ওই বিজ্ঞাপনে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের একটি ভিডিও দেখানো হয়, যেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘শুল্ক আরোপই বাণিজ্যযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটায়।’
অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড শুক্রবার জানান, সপ্তাহান্ত শেষে বিজ্ঞাপনটি তুলে নেওয়া হবে, যাতে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা ফের শুরু করা যায়।
তবে শুক্রবার রাতে টরন্টো ব্লু জেস ও লস অ্যাঞ্জেলেস ডজার্সের মধ্যকার মেজর লিগ বেসবলের ওয়ার্ল্ড সিরিজের প্রথম ম্যাচ সম্প্রচারের সময় বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হয়।
এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ লিখেছেন, ওই বিজ্ঞাপনটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করার কথা ছিল। কিন্তু তারা ইচ্ছা করে সেটি ওয়ার্ল্ড সিরিজে চালিয়েছে। তারা জানতো যে এটি প্রতারণা। তাই তাদের ভ্রান্ত তথ্য ও শত্রুতামূলক আচরণের কারণে আমি কানাডার পণ্যে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করছি।
ট্রাম্পের ঘোষণার বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি কানাডা সরকার।
তবে কোন পণ্যগুলোর ওপর নতুন এই শুল্ক আরোপ হবে তা স্পষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তি (ইউএসএমসিএ)-র আওতায় কানাডার বেশিরভাগ রপ্তানিপণ্য বর্তমানে শুল্কমুক্ত।
এর আগে আগস্টে ট্রাম্প প্রশাসন ইউএসএমসিএ বহির্ভূত কানাডীয় পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। এর পাশাপাশি এ বছর স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম খাতে সব দেশের পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়, যা কানাডার অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে।
অন্টারিও সরকারের বিজ্ঞাপনে ১৯৮০-এর দশকের রিগানের একটি ভাষণের অংশ ব্যবহার করা হয়, যেখানে তিনি বিদেশি আমদানির ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে সতর্ক করেছিলেন।
আল-জাজিরার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলো রিগানের আসল বক্তৃতার অংশই, তবে সেগুলোর ক্রম বদলে দেওয়া হয়েছে।
ওয়াশিংটন জানিয়েছে, অন্টারিও সরকার রিগানের অবস্থান বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে এবং এর মাধ্যমে ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে চলমান শুনানিতে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেছে।
ফোর্ড বলেন, প্রধানমন্ত্রী মার্ক কারনির সঙ্গে আলোচনা শেষে তিনি বিজ্ঞাপনটির প্রচারণা সাময়িকভাবে স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
ডগ ফোর্ড ‘এক্স’-এ (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে শুল্কের প্রভাব নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চেয়েছিলাম এবং সেই লক্ষ্য আমরা অর্জন করেছি। আমি আমার দলকে নির্দেশ দিয়েছি, সপ্তাহান্ত পর্যন্ত বিজ্ঞাপনটি প্রচার অব্যাহত রাখতে, অন্তত ওয়ার্ল্ড সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে।
দ্বিতীয় ম্যাচে বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
কানাডীয় প্রধানমন্ত্রী কারনি শুক্রবার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র চাইলে কানাডা বাণিজ্য আলোচনা ফের শুরু করতে প্রস্তুত।
উভয় নেতা এই সপ্তাহে মালয়েশিয়ায় আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দেবেন। তবে ট্রাম্প এরই মধ্যে জানিয়েছেন, তার কারনির সঙ্গে বৈঠকের কোনো পরিকল্পনা নেই।
সূত্র: আল-জাজিরা
