আমিরাতে ৪০ লাখ টাকার সোনা জিতলেন বাংলাদেশি প্রবাসী

আমিরাতে ৪০ লাখ টাকার সোনা জিতলেন বাংলাদেশি প্রবাসী
সংযুক্ত আরব আমিরাতে লটারিতে ২৪ ক্যারেটের ২৫০ গ্রাম সোনা জিতেছেন মনসুর আহমেদ নামে এক বাংলাদেশি প্রবাসী। এই ২৫০ গ্রাম সোনার দাম বাংলাদেশি অর্থে ৪০ লাখ টাকার সমান।
সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ রোববার (২৬ অক্টোবর) জানিয়েছে, মনসুর প্রথমবারের মতো ‘বিগ টিকিটের’ লটারি কিনেছিলেন। আর প্রথমবারেই কপাল খুলেছে তার।
মনসুর আমিরাতের দুবাইয়ে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন। সেখানে চার বছর ধরে আছেন তিনি। তার পরিবার বাংলাদেশেই থাকে।
তিনি তার কয়েকজন কাছের বন্ধুর সঙ্গে এই টিকিটটি কেনেন। এখন তারা সবাই এগুলো নিজেরা ভাগ করে নেবেন।
সোনা জেতা মনসুর বলেন, সামাজিকমাধ্যমে প্রথমে বিগ টিকিটের লটারির কথা জানতে পারি, এরপর আমরা ১০ জন বন্ধুকে নিয়ে একটি গ্রুপ বানাই ও লটারির টিকিট কিনি। প্রথমবারের মতো টিকিট কিনেই জিতেছি। আমরা সবাই খুবই খুশি ও কৃতজ্ঞ। এটি এমন অভিজ্ঞতা যা আমরা কখনো ভুলবো না।
১০ বন্ধুর সবার সঙ্গে এই সোনা সমানভাগে ভাগ করে নেবেন জানিয়ে মনসুর বলেন, আমরা সোনা ভাগ করে নেব এবং টিকিট কিনে যাবো বলে পরিকল্পনা করেছি।
