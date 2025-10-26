সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৬ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
আমিরাতে ৪০ লাখ টাকার সোনা জিতলেন বাংলাদেশি প্রবাসী
সংযুক্ত আরব আমিরাতে লটারিতে ২৪ ক্যারেটের ২৫০ গ্রাম সোনা জিতেছেন মনসুর আহমেদ নামে এক বাংলাদেশি প্রবাসী। এই ২৫০ গ্রাম সোনার দাম বাংলাদেশি অর্থে ৪০ লাখ টাকার সমান। সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ রোববার (২৬ অক্টোবর) জানিয়েছে, মনসুর প্রথমবারের মতো ‘বিগ টিকিটের’ লটারি কিনেছিলেন। আর প্রথমবারেই কপাল খুলেছে তার।
ফের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী-সেনাপ্রধানের প্রশংসায় মুখর ট্রাম্প
ফের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ ও দেশটির সেনাবাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনিরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ দুজনকে তিনি ‘অসাধারণ ব্যক্তি’ বলে উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে ট্রাম্প আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ওয়াশিংটন শিগগিরই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যকার সংঘাতের সমাধান করতে পারবে।
মালয়েশিয়ায় ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভ
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দফার বিক্ষোভ চলছে। রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে আম্পাং পার্ক এলআরটি স্টেশনের বাইরে শতাধিক তরুণ-তরুণী ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এই বিক্ষোভ শুরু করেন, যা নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
অবশেষে চালু হলো চীন-ভারত সরাসরি ফ্লাইট
পাঁচ বছরেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর চীন-ভারত সরাসরি ফ্লাইট চালু হলো। এরই মধ্যে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের প্রথম ফ্লাইটটি রোববার কলকাতা থেকে চীনের গুয়াংঝুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। তাছাড়া ৯ নভেম্বর থেকে সাংহাই-নয়াদিল্লি রুটে সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট চলাচল শুরু হবে।
মঙ্গলবার ভারতে আঘাত হানতে পারে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা’
বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ‘মন্থা’। কলকাতার আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এটি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ায় আছড়ে পড়তে পারে। তবে এর প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলসহ আশপাশের কয়েকটি জেলাতেও।
গাজায় যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে ইসরায়েলি হামলা, পশ্চিম তীরে ধরপাকড়
যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করে গাজায় অব্যাহত রয়েছে ইসরায়েলি হামলা। পশ্চিম তীরে ধরপাকড় অভিযানও চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি তৃতীয় সপ্তাহে প্রবেশ করলেও উপত্যকায় এখনো থামেনি ইসরায়েলি আগ্রাসন।
কানাডার ওপর আরও ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন ট্রাম্প
কানাডার ওপর আরও ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানকে নিয়ে কানাডার তৈরি একটি শুল্কবিরোধী বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
মালয়েশিয়ায় পা রেখেই নেচে উঠলেন ট্রাম্প, ভিডিও ভাইরাল
মালয়েশিয়ায় পা রেখেই নেচে উঠলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাকে স্বাগত জানাতে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন একদল স্থানীয় শিল্পী। তাদের পরিবেশনা দেখতে দেখতেই হঠাৎ নেচে ওঠেন ট্রাম্প। তার সেই পরিচিত ‘ফিস্ট-পাম্পিং ড্যান্স’ বা মুষ্টি উঁচিয়ে নাচ মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গেও চালু হতে পারে বিতর্কিত এসআইআর
নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গেও চালু হতে পারে বিতর্কিত স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)। সম্প্রতি বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যটিতে এসআইআর অর্থাৎ বিশেষ নিবিড় সংশোধন চালু করা হয়। এর মাধ্যমে প্রায় ৬২ লাখ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয় নির্বাচন কমিশন। বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর চালুর পরিকল্পনা করছে কমিশন।
ট্রাম্পের সামনে শান্তিচুক্তিতে সই করলো থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া
ট্রাম্পের সামনে শান্তিচুক্তিতে সই করলো থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া। রোববার (২৬ অক্টোবর) মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ট্রাম্প ও মালয়েশীয় প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের উপস্থিতিতে সম্প্রসারিত অস্ত্রবিরতি চুক্তিতে সই করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ দুটি।
এসএএইচ/জিকেএস