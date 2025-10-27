ভারত-চীন সরাসরি ফ্লাইট চালু, উচ্ছ্বসিত কলকাতার যাত্রীরা
দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আবারও ভারত ও চীনের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু হয়েছে। রোববার (২৬ অক্টোবর) স্থানীয় সময় রাত ১০টায় কলকাতার সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইন্ডিগোর ফ্লাইট (৬ই১৭০৩) ১৭৬ জন যাত্রী নিয়ে চীনের গুয়াংজুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। আগামী ৯ নভেম্বর থেকে দিল্লি-গুয়াংজু রুটের ফ্লাইটও চালু হবে। এর মাধ্যমে ভারত-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে।
জানা গেছে, কলকাতা থেকে চীনের গুয়াংজুর শহরে এই ফ্লাইট নিয়মিত চলবে। এতদিন কলকাতা থেকে চীনে যেতে গেলে বাংলাদেশ হয়ে যেতে হতো, যা সময় ও ব্যয়ের দিক থেকে ভ্রমণকে আরও জটিল করে তুলতো। নতুন করে এই সেবা চালু হওয়ায় ভারতীয় যাত্রীরা দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
আরও পড়ুন>>
ঘূর্ণিঝড় মন্থার আতঙ্কে উপকূলীয় এলাকায় মাইকিং শুরু
নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গেও চালু হতে পারে বিতর্কিত এসআইআর
দীপাবলির পরেই বিপৎসীমা পেরোলো কলকাতার বায়ুদূষণ
রোববার প্রদীপ জ্বালিয়ে এই যাত্রার শুভ সূচনা করেন কলকাতা বিমানবন্দরের পরিচালক পিআর বেউরিয়া। কলকাতা-চীন ফ্লাইট চালু হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে খুশির হাওয়া দেখা গেছে।
কলকাতা থেকে গুয়াংজুগামী যাত্রী দীপ্তি পোদ্দার বলেন, কলকাতা থেকে সরাসরি চীনে যাত্রা করার জন্য আমি খুব আনন্দিত। আমাদের কাজ এতটাই জরুরি ছিল না যে এখনই যেতে হবে চীনে। কিন্তু যেহেতু কলকাতা থেকে প্রথম ফ্লাইট চীনে যাচ্ছে তাই আমরা সেই সুযোগটা হাতছাড়া করছি না।
দীপ্তি আরও বলেন, ৫-৬ মাস পরপর চীনে আমাদের যেতে হয় ব্যবসার কারণে। কিন্তু এবার যাচ্ছি এই ফ্লাইটটির জন্য। এটা একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এবং আমরা আনন্দিত যে রাতে উঠবো, আর চোখ খুলেই আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবো। আগে চীনে যেতে আমাদের মোটামুটি ২৪ ঘণ্টা সময় লাগতো। সেটা এখন সাড়ে তিন ঘণ্টার মতো হবে। ভাড়াও অনেক কম লাগছে।
আরেক যাত্রী রাজিব পোদ্দার বলেন, আমি চীনে যাচ্ছি ১৯৯৬ সাল থেকে। আগে এখান থেকে ওখানে পৌঁছতে প্রায় একদিন সময় লাগতো। আজ সেই যাত্রাটি সাড়ে তিন ঘণ্টায় হয়ে যাবে। এখান থেকে সোজাসুজি আমরা চীনের গুয়াংজু পৌঁছে যাবো। আগে ৪৫ থেকে ৬০ হাজার রুপি লাগতো, সেটা এখন ৩০ হাজার রুপি লাগছে। এই সেবা চালু হওয়ার কারণে অনেক সাধারণ লোক উপকৃত হবেন।
কয়েকদিন আগে চীনের সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) একটি সম্মেলনের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিং-য়ের মধ্যে এই বিমান সেবা নিয়ে কথা হয়। এরপরই ভারত-চীনের বেসামরিক বিমান সেবা মন্ত্রণালয়ের আলোচনা হয়। পরবর্তীতে দু'দেশের বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত হয়, ২৬ অক্টোবর ভারত-চীন সরাসরি ফ্লাইট নতুন করে চালু হবে।
ডিডি/কেএএ/