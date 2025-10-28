  2. আন্তর্জাতিক

মুস্তাফাবাদের নাম পরিবর্তন করবেন যোগী আদিত্যনাথ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪১ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
মোদী ও যোগী আদিত্যনাথ/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেছেন যে লক্ষ্ণৌ জেলার মুস্তাফাবাদ গ্রামের নাম পরিবর্তন করে ‘কবীরধাম’ করার জন্য তার সরকার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব আনবে। সোমবার (২৩ অক্টোবর) স্মৃতি মহোৎসব মেলা ২০২৫-এ এক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ ঘোষণা দেন।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো ১৫শ শতকের সাধক ও কবি সন্ত কবীরের স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত ওই এলাকার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পুনরুদ্ধার করা।

তিনি বলেন, যখন আমি গ্রামের নাম জানতে চাইলাম, তখন বলা হলো এর নাম মুস্তাফাবাদ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কত মুসলমান বাস করেন — জানানো হলো কেউ নেই। তখনই বললাম, নামটি পরিবর্তন করা উচিত। গ্রামের নাম হবে কবীরধাম।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকার শিগগিরই প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেবে।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, তার সরকারের এই উদ্যোগ আগের সরকারগুলোর সময় পরিবর্তিত স্থানগুলোর মূল নাম পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার অংশ।

তিনি আরও জানান, উত্তরপ্রদেশ সরকার এখন প্রতীকী অবকাঠামো প্রকল্প থেকে সরে এসে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বিজেপির ‘ডাবল ইঞ্জিন সরকার’ রাজ্যে ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোর উন্নয়নকাজে ব্যাপকভাবে কাজ করছে।

তিনি বলেন, আমরা বলেছি প্রতিটি তীর্থস্থানের সৌন্দর্যবর্ধন করতে হবে। ভক্তদের জন্য বিশ্রামাগার, আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাশী, অযোধ্যা, কুশীনগর, নয়মিশারণ্য, মথুরা-বৃন্দাবন, বরসানা, গোকুল, গোবর্ধন — প্রতিটি ধর্মীয় স্থান পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, এসব উদ্যোগ ভারতের সাংস্কৃতিক গর্ব ও সভ্যতাগত পরিচয়ের পুনর্জাগরণ ঘটাচ্ছে।

সূত্র: দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া

এমএসএম

