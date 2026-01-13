ইরানে বিক্ষোভে সমর্থন দিলেন শান্তিতে নোবেলজয়ী মালালা

ইরানে বিক্ষোভে সমর্থন দিলেন শান্তিতে নোবেলজয়ী মালালা
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানিয়েছেন শান্তিতে নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘ইরানের এই প্রতিবাদ শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটি নারী ও কিশোরীদের দীর্ঘদিনের অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অংশ।’
মালালা লেখেন, ‘ইরানে চলমান বিক্ষোভকে মেয়েদের ও নারীদের ওপর রাষ্ট্রীয়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া দীর্ঘদিনের বিধিনিষেধ থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। শিক্ষাসহ জনজীবনের সব ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতার ওপর যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধেই মূলত এই আন্দোলন। ইরানি কিশোরীরা বিশ্বের সব মেয়ের মতোই মর্যাদাপূর্ণ জীবন দাবি করছে।’
তিনি আরও বলেন, ইরানের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হওয়া উচিত সেখানকার জনগণের হাতেই, যেখানে নারী ও কিশোরীদের নেতৃত্ব নিশ্চিত থাকতে হবে। কোনো বাইরের শক্তি কিংবা দমনমূলক শাসনের মাধ্যমে সেই ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হওয়া উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
এদিকে ইরানের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, দেশের অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে সরকার আপত্তি করে না। তবে সহিংস আন্দোলন বরদাশত করা হবে না। তাদের অভিযোগ, এই সহিংসতা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের উসকানিতে ঘটছে।
উল্লেখ্য, পাকিস্তানে মেয়েদের শিক্ষার অধিকারের পক্ষে আন্দোলনের জন্য ২০১৪ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান মালালা ইউসুফজাই। তারপর থেকেই বিশ্বজুড়ে নারীশিক্ষা ও মানবাধিকারের প্রশ্নে তিনি অন্যতম প্রভাবশালী কণ্ঠ হিসেবে পরিচিত।
সূত্র: আল-জাজিরা
কেএএ/