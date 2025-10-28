৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যামাজন

৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যামাজন
করপোরেট বা অফিস পর্যায়ের প্রায় ৩০ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যামাজন। কোম্পানিটির ইতিহাসে এই প্রথম এত বেশি কর্মীকে ছাঁটাই করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
করোনা মহামারির সময় অনলাইন কেনাকাটার চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় অ্যামাজন বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়োগ দিয়েছিল। কিন্তু এখন কোম্পানিটি খরচ কমাতে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো সংকোচনের উদ্যোগ হিসেবে অফিসে কাজ করা মোট কর্মীর ১০ শতাংশ ছাঁটাই করা হবে।
মার্কিন গণমাধ্যম রয়টার্স ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তথ্য মতে, মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) থেকে কর্মী ছাঁটাই শুরু হতে পারে। এতে অ্যামাজনের অফিসভিত্তিক চাকরি করা প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার করপোরেট কর্মীর ১০ শতাংশ প্রভাবিত হবেন। বিশ্বব্যাপী এ কোম্পানিতে মোট ১৫ লাখ ৫০ হাজার কর্মী কাজ করছেন।
কর্মী ছাঁটাই করার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ (এইচআর), ডিভাইস ও সার্ভিস, অপারেশনসহ বিভিন্ন বিভাগে এর প্রভাব পড়বে বলে জানা গেছে। ফরচুন জানিয়েছে, মানবসম্পদ বিভাগের প্রায় ১৫ শতাংশ পদ বাতিল হতে পারে।
প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী অ্যান্ডি জ্যাসি গত জুনে কর্মীদের সতর্ক করে বলেছিলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং স্বয়ংক্রিয় এআই এজেন্টের বিকাশের ফলে ভবিষ্যতে করপোরেট পর্যায়ে কর্মীর প্রয়োজন কমে যাবে।
অ্যামাজন এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে এ খবর প্রকাশের পর কোম্পানির শেয়ারমূল্য সোমবার (২৭ অক্টোবর) ১ দশমিক ২ শতাংশ বেড়েছে।
এর আগে মহামারির পর মাইক্রোসফট, মেটা ও গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটও একইভাবে বড় আকারে কর্মী ছাঁটাই করেছে।
সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান
কেএম