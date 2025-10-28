কেনিয়ায় প্লেন বিধ্বস্ত হয়ে ১২ জন নিহত

কেনিয়ায় প্লেন বিধ্বস্ত হয়ে ১২ জন নিহত
কেনিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল কোয়ালেতে একটি ছোট প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে হওয়া এ দুর্ঘটনায় অন্তত ১২ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্লেনটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র মাসাই মারা ন্যাশনাল রিজার্ভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ডিয়ানি এয়ারস্ট্রিপ থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরের পাহাড়ি ও বনাঞ্চল এলাকায় ঘটে। কোয়ালে কাউন্টি কমিশনার স্টিফেন ওরিন্ডে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন, বিমানে থাকা সবাই বিদেশি পর্যটক ছিলেন। তাদের জাতীয়তা পরে নিশ্চিত করা হবে।
কেনিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি জানিয়েছে, প্লেনটি উড্ডয়নের কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে এবং বিধ্বস্ত হয়ে আগুন ধরে যায়। সেসনা ক্যারাভান ধরনের ওই বিমানে মোট ১২ জন আরোহী ছিলেন। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা এপি’কে জানিয়েছেন, তারা একটি বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিমানের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মানবদেহের অংশ দেখতে পান।
বিমানের মালিক প্রতিষ্ঠান মোম্বাসা এয়ার সাফারি জানায়, তারা কেনিয়া সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে তদন্তে কাজ করছে এবং পরবর্তী আপডেট ওই সংস্থার মাধ্যমে জানানো হবে।
মাসাই মারা ন্যাশনাল রিজার্ভ আফ্রিকার অন্যতম জনপ্রিয় বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। এখানে প্রতিবছর তানজানিয়ার সেরেঙ্গেটি থেকে বন্য প্রাণীর অভিবাসন দেখতে হাজারো পর্যটক ভিড় জমান।
কেএম