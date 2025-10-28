  2. আন্তর্জাতিক

হোটেলে খেয়ে বিল না দিয়ে পালানোর চেষ্টা, যানজটে পড়ে ধরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
হোটেলে খেয়ে বিল না দিয়ে পালানোর চেষ্টা, যানজটে পড়ে ধরা
হোটেলে খেয়ে বিল না দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন পর্যটকেরা/ ছবি: এনডিটিভি

হোটেলে খেয়ে বিল না দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন গুজরাটের পাঁচ পর্যটক। কিন্তু কপাল মন্দ! রাস্তার যানজটে আটকে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন সবাই। সম্প্রতি এই কাণ্ড ঘটেছে ভারতের রাজস্থানে।

জানা যায়, রাজস্তানে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওই পাঁচ পর্যটক। তাদের মধ্যে একজন নারীও ছিলেন। তারা সিয়াভা এলাকায় হ্যাপি ডে হোটেলে ঢুকে নানা ধরনের খাবার অর্ডার করেন এবং তৃপ্ত মনে খাবার শেষ করেন।

কিন্তু বিল আসার পর দেখা যায়, তারা ১০ হাজার ৯০০ রুপি পরিশোধ না করেই চুপিসারে বেরিয়ে পড়েছেন।

আরও পড়ুন>>
অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয়দের ছিঁচকে চুরি, ধরা পড়লো বিশাল চক্র
‘পুষ্পা স্টাইলে’ পাচার হচ্ছিল গরু, অবশেষে ধরা
‘পছন্দের নারী’র কাছে যেতে মৃত্যুর নাটক বিবাহিত যুবকের, অবশেষে ধরা

তাদের পরিকল্পনা ছিল পুরোনো ধাঁচের। ‘ওয়াশরুমে যাচ্ছি’ বলে একে একে সবাই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যান। এরপর তারা গাড়িতে উঠে দ্রুত স্থান ত্যাগের চেষ্টা করেন।

তবে হোটেলের মালিক ও এক ওয়েটার দ্রুত বিষয়টি টের পান এবং তাড়া শুরু করেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, গাড়িটি রাজস্থান-গুজরাট সীমান্তের দিকে রওয়ানা দিয়েছে।

তবে মাউন্ট আবু থেকে অম্বাজির পথে যানজটে পড়লে হোটেল মালিক পুলিশের সহায়তায় গাড়িটি আটকে দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলেই পাঁচজনকে আটক করে।

পরে তারা এক বন্ধুকে ফোন করে অনলাইনে টাকা পাঠিয়ে বিল মেটান বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম।

সূত্র: এনডিটিভি
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।