‘পছন্দের নারী’র কাছে যেতে মৃত্যুর নাটক বিবাহিত যুবকের, অবশেষে ধরা
পছন্দের নারীর সঙ্গে দেখা করতে নিজের মৃত্যুর নাটক সাজালেন যুক্তরাষ্ট্রের এক যুবক। আর তার জন্য স্ত্রী ও তিন সন্তানকে রেখে লুকিয়ে বিদেশে পাড়িও জমান তিনি। তবে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেছেন ‘অতিচালাক’ সেই যুবক। এখন সংসার তো ভেঙেছেই, বাড়তি শাস্তি হিসেবে জেলেও থাকতে হচ্ছে তাকে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের খবর অনুসারে, উইসকনসিনের বাসিন্দা ৪৫ বছর বয়সী রায়ান বোর্গওয়ার্ট গত বছরের আগস্টে গ্রিন লেকে কায়াকিং করতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ভান করেন। পুলিশ প্রথমে বিষয়টিকে সম্ভাব্য ডুবে যাওয়ার ঘটনা হিসেবে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু টানা ৫৮ দিন অনুসন্ধানের পরও তার দেহ না মেলায় সন্দেহ তৈরি হয়।
এর মধ্যে জানা যায়, বোর্গওয়ার্ট গায়েব হওয়ার আগে নতুন পাসপোর্ট নিয়েছিলেন এবং উজবেকিস্তানের এক নারীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। সূত্র ধরে পুলিশ জানতে পারে, তিনি আসলে বেঁচে আছেন এবং ইউরোপের দেশ জর্জিয়ায় অবস্থান করছেন।
অবশেষে গত নভেম্বর মাসে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ডিসেম্বরের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরানো হয়। এরপর তাকে গ্রেফতার করে ‘আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিভ্রান্ত করা’র অভিযোগ আনা হয়। গত মঙ্গলবার আদালতে তিনি দোষ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়ার কথা বলেন।
প্রসিকিউটররা তাকে ৪৫ দিনের সাজা দেওয়ার সুপারিশ করলেও গ্রিন লেক কাউন্টির বিচারক মার্ক স্লেট শাস্তি দ্বিগুণ করে দেন। বিচারকের মতে, বোর্গওয়ার্ট টানা ৮৯ দিন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিভ্রান্ত করেছেন, তাই সমপরিমাণ দিনই তাকে কারাগারে থাকতে হবে।
এ ঘটনায় পরিবারটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২২ বছরের দাম্পত্য ভেঙে চার মাস আগে বোর্গওয়ার্টকে তালাক দিয়েছেন স্ত্রী।
জানা যায়, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে বোর্গওয়ার্ট জীবনবিমা করিয়েছিলেন এবং ভ্যাসেকটমি বাতিলের মতো পদক্ষেপও নিয়েছিলেন।
গ্রিন লেক কাউন্টির জেলা অ্যাটর্নি জেরিসে লাসপিসা বলেছেন, নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পরিবারকে বিধ্বস্ত করে মৃত্যুর অভিনয় করা ছিল ওর পুরো পরিকল্পনা। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দৃঢ়তা ও পেশাদারিত্বের কাছে তা ভেস্তে গেছে।
আদালতের নির্দেশে বোর্গওয়ার্টকে ৩০ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণও দিতে হয়েছে, যা অনুসন্ধান অভিযানে ব্যয় হয়েছিল। তার আইনজীবী জানিয়েছেন, বোর্গওয়ার্ট এখন অনুতপ্ত এবং নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করছেন।
