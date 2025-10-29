শারীরিক সম্পর্কে রাজি না হওয়ায় স্ত্রীকে ছাদ থেকে ফেলে দিলেন স্বামী

শারীরিক সম্পর্কে রাজি না হওয়ায় স্ত্রীকে ছাদ থেকে ফেলে দিলেন স্বামী
শারীরিক সম্পর্কে রাজি না হওয়ায় স্ত্রীকে ছাদ থেকে ফেলে দিলেন স্বামী। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন ওই নারী। গত মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ভারতের উত্তর প্রদেশে ঘটেছে এই ঘটনা।
জানা যায়, ২৬ বছর বয়সী ওই নারীর নাম তীজা। তিনি ঝাঁসি জেলার মাউ রানিপুর থানার এলাকার বাসিন্দা।
তীজা জানান, ২০২২ সালে মুকেশ আহিরওয়ার নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মন্দিরে দেখা হওয়ার পর মুকেশ তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সারাজীবন যত্ন নেওয়ার কথা বলেন।
স্ত্রী বলেন, বিয়ের প্রথম বছর সবকিছু ভালোই চলছিল। কিন্তু এরপর থেকে স্বামী দীর্ঘ সময় বাড়ির বাইরে থাকতেন এবং ফিরে এসে তাকে নিয়মিত মারধর করতেন।
তিনি বলেন, গত সোমবার সে বাড়ি ফিরে আমাকে মারধর করে এবং জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করতে চায়। পরদিন আবার একইভাবে চেষ্টা করলে আমি বাধা দেই। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মুকেশ তার বাবা-মায়ের সঙ্গে মিলে আমাকে দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে ফেলে দেয়।
চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে তীজাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে তাকে ঝাঁসি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, তীজার শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। তদন্তের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, অভিযোগের সত্যতা যাচাই চলছে। তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সূত্র: এনডিটিভি
