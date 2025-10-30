  2. আন্তর্জাতিক

বন্দি ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে রেড ক্রসের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করলো ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৭ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
বন্দি ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে রেড ক্রসের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করলো ইসরায়েল/ ছবি : এএফপি

ইসরায়েলের কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনি বন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে না আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) এর কর্মকর্তারা। বুধবার (২৯ অক্টোবর) ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল ক্যাটজ এক বিবৃতিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্যাটজ বলেছেন, কারাগারে থাকা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে রেড ক্রসের সাক্ষাৎ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি ও ক্ষতিকর হবে। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

ইসরায়েলের শীর্ষ আদালতে এ বিষয় নিয়ে শুনানি শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগেই এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এ নির্দেশনার মাধ্যমে তালিকাভুক্ত হাজারো বন্দির সঙ্গে রেড ক্রস কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০০২ সালে ইসরায়েল সরকার একটি আইন চালু করেছিলো যার আওতায় ‘অবৈধ যোদ্ধা’ শ্রেণির বন্দিদের অভিযোগ ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য সামরিক কারাগারে আটক রাখা যায়।

রেড ক্রস জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তারা বন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারছে না। শুধু যুদ্ধবিরতি বা বন্দি বিনিময় চুক্তির আগে কিছু সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। রেড ক্রসের বন্দি পরিদর্শনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ মানবিক। বন্দিদের অবস্থান ও আচরণ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা এবং বন্দিদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপনে সহায়তা করাই রেড ক্রসের প্রধান উদ্দেশ্য।

এর আগে কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছিল, ফিলিস্তিনি বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আইনজীবীদেরও নানা বিলম্ব ও জটিলতার মুখে পড়তে হচ্ছে।

সূত্র : আরব নিউজ
