এক কনসার্ট থেকে ৭৩ মোবাইল চুরি

প্রকাশিত: ০১:১৮ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
মুম্বাই পুলিশ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

মুম্বাইয়ে পপ তারকা এনরিক ইগলেসিয়াসের জমজমাট কনসার্টে অন্তত ৭৩টি মোবাইল ফোন চুরি হয়েছে, যার মোট মূল্য প্রায় ২৩.৮৫ লাখ রুপি। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাতটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বুধবার সন্ধ্যায় ব্যান্ড্রা কুরলা কমপ্লেক্সের (বিকেসি) এমএমআরডিএ গ্রাউন্ডে।

কনসার্টে প্রবেশের সর্বনিম্ন টিকিট মূল্য ছিল ৭ হাজার রুপি।

চুরির শিকারদের মধ্যে রয়েছেন মেকআপ শিল্পী, হোটেল মালিক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং কয়েকজন ব্যবসায়ী।

গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডজয়ী বিশ্ববিখ্যাত গায়ক এনরিক ইগলেসিয়াস তার প্রথম মুম্বাই পারফরম্যান্সে ভক্তদের নিয়ে যান নস্টালজিয়ায় ভরা এক সন্ধ্যায়, যেখানে তিনি গেয়েছেন তার জনপ্রিয় গানগুলো।

৫০ বছর বয়সী এই গায়ক প্রায় ৯০ মিনিটের পারফরম্যান্সে ২৫ হাজারের বেশি দর্শককে মুগ্ধ করেন ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ের এই কনসার্টে।

সূত্র: এনডিটিভি

