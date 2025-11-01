নিলামে উঠছে ‘বিশ্বের সবচেয়ে দামি’ টয়লেট, নাম ‘আমেরিকা’

নিলামে উঠছে ‘বিশ্বের সবচেয়ে দামি’ টয়লেট, নাম ‘আমেরিকা’
নিলামে উঠছে ‘বিশ্বের সবচেয়ে দামি’ টয়লেট। আগাগোড়া খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি এই টয়লেটের নাম ‘আমেরিকা’। সেটি নিলামেও উঠছে যুক্তরাষ্ট্রে।
ইতালীয় শিল্পী মাউরিজিও ক্যাটেলানের তৈরি এই টয়লেটের দাম ধরা হয়েছে শুরুতেই এক কোটি ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১২১ কোটি টাকা।
গত শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক নিলাম প্রতিষ্ঠান সোথেবি জানিয়েছে, তাদের নিউইয়র্ক শাখায় আগামী ১৮ নভেম্বর আকর্ষণীয় টয়লেট ‘আমেরিকা’ নিলামে তোলা হবে। এটি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ১০১ কেজি খাঁটি সোনা।
একে ‘শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে পণ্যমূল্যের সংঘাত নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক বার্তা’ হিসেবে উল্লেখ করেছে নিলাম প্রতিষ্ঠানটি। একইসঙ্গে, এটি সম্পূর্ণ কার্যকর একটি টয়লেট, যার আরেকটি অনুলিপি ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের ব্লেনহেইম প্যালেস থেকে চুরি হয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনায় আসে।
সোথেবির সমসাময়িক শিল্প বিভাগের প্রধান ডেভিড গালপারিন বলেন, ক্যাটেলান নিঃসন্দেহে আধুনিক শিল্পজগতের অন্যতম প্ররোচনাদাতা।
এর আগে ক্যাটেলানের আরেক শিল্পকর্ম—দেয়ালে ডাকটেপে আটকানো কলা ‘কমেডিয়ান’—২০২৩ সালে নিউইয়র্কে নিলামে বিক্রি হয়েছিল ৬২ লাখ ডলারে। আর হিটলারের হাঁটু গেড়ে থাকা মূর্তি ‘হিম’ ২০১৬ সালে ক্রিস্টিজ নিলামে বিক্রি হয় ১ কোটি ৭২ লাখ ডলারে।
শিল্পী ক্যাটেলান ‘আমেরিকা’ সম্পর্কে বলেছেন, এটি অতিরিক্ত সম্পদের ব্যঙ্গচিত্র। তার কথায়, আপনি ২০০ ডলারে দুপুরের খাবার খান বা দুই ডলারের হট ডগ—শেষ পর্যন্ত ফলাফল একই, অন্তত টয়লেটের ক্ষেত্রে।
সূত্র: এপি
কেএএ/