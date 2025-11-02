  2. আন্তর্জাতিক

গোল্ডেন ভিসাধারীদের জন্য নতুন ৪ সুবিধা ঘোষণা করলো আমিরাত

প্রকাশিত: ১২:২৩ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
সংযুক্ত আরব আমিরাত/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) গোল্ডেন ভিসাধারীরা এখন পাচ্ছেন আরও উন্নত ও নিরাপদ ভ্রমণসহ জরুরি সহায়তা সুবিধা। ইউএই-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি চারটি নতুন সেবা চালু করেছে, যা গোল্ডেন ভিসা প্রাপ্তদের ও তাদের পরিবারের জন্য বিদেশে অবস্থানকালে অগ্রাধিকারমূলক সহায়তা নিশ্চিত করবে।

১. বিদেশে পাসপোর্ট হারালে ৩০ মিনিটে রিটার্ন পারমিট

যদি কোনো গোল্ডেন ভিসাধারী বিদেশে পাসপোর্ট হারান, তবে তিনি মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে বিনামূল্যে একটি ইলেকট্রনিক রিটার্ন পারমিট পাবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী, এই পারমিটের মাধ্যমে তারা দ্রুত ও নিরাপদে ইউএই-তে ফিরে আসতে পারবেন। তবে এটি একবার প্রবেশের জন্যই বৈধ এবং অন্য কোনো দেশে ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

২. গোল্ডেন ভিসাধারীদের জন্য বিশেষ হটলাইন

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কল সেন্টারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য ২৪ ঘণ্টার একটি বিশেষ হটলাইন চালু করা হয়েছে।

এই নম্বরে গোল্ডেন ভিসাধারীরা যেকোনো সময় জরুরি সহায়তা, তথ্য বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করতে পারবেন। এটি বিশেষ করে বিদেশে ভ্রমণকালীন জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সহায়তা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেবে।

৩. বিদেশে জরুরি সহায়তা সুবিধা

গোল্ডেন ভিসাধারীরা এখন বিদেশে অবস্থানকালে দুর্যোগ, বিপর্যয় বা অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে উন্নত সহায়তা পাবেন।

প্রয়োজনে ইউএই দূতাবাস বা কনস্যুলেটের মাধ্যমে উদ্ধার, অস্থায়ী আশ্রয় ও চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হবে। এই সুবিধার মাধ্যমে গোল্ডেন ভিসাধারীরা এখন ইউএই সরকারের আনুষ্ঠানিক জরুরি প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনার অংশ হয়ে গেছেন।

৪. প্রবাসে মৃত্যুবরণ করলে মৃতদেহ ফেরত ও দাফনের সহায়তা

যদি কোনো গোল্ডেন ভিসাধারী বিদেশে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে ইউএই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মরদেহ ফেরত পাঠানো ও দাফনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে।

এর ফলে আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজ হবে, এবং পরিবার দ্রুত সহায়তা পাবে।

তাছাড়া গোল্ডেন ভিসাধারীদের জন্য জরুরি ও সংকটকালীন সহায়তা সেবা তাদের বিদেশ ভ্রমণের পুরো সময়জুড়েই সক্রিয় থাকবে। ইউএই মিশনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত থাকবে তাৎক্ষণিক সহায়তা দিতে।

সূত্র: গাল্ফ নিউজ

