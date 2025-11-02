যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরিহামলায় ২ ব্রিটিশ আটক, ‘সন্ত্রাসের যোগ নেই’ বলছে পুলিশ

যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরিহামলায় ২ ব্রিটিশ আটক, ‘সন্ত্রাসের যোগ নেই’ বলছে পুলিশ
যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরিহামলার ঘটনায় দুই ব্রিটিশ নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে ‘সন্ত্রাসের যোগ নেই’ বলে দাবি করেছে পুলিশ। শনিবার (১ নভেম্বর) ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজশায়ারের হান্টিংডনে লন্ডনগামী একটি ট্রেনে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশ জানায়, হামলার ঘটনায় ৩২ বছর বয়সী এক কৃষ্ণাঙ্গ ব্রিটিশ নাগরিক এবং ৩৫ বছর বয়সী ক্যারিবীয় বংশোদ্ভূত আরেক ব্রিটিশ নাগরিককে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে আটক করা হয়েছে। তাদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
পুলিশের তথ্যমতে, হামলায় মোট ১১ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
আরও পড়ুন>>
যুক্তরাজ্যে ট্রেনে ছুরিকাঘাতে অনেকে আহত
মুসলিমদের নিরাপত্তায় বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ দেবে যুক্তরাজ্য
চার বছরের মধ্যে যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে দক্ষিণ ইয়র্কশায়ারের ডনকাস্টার স্টেশন থেকে লন্ডনের কিংস ক্রসের উদ্দেশে এলএনইআর আজুমা ট্রেনটি ছাড়ে। ট্রেনে তখন খুব বেশি ভিড় ছিল না। প্রায় এক ঘণ্টা পর, সন্ধ্যা ৭টার দিকে এক যাত্রী চিৎকার করে বলেন, ‘দৌড়াও, দৌড়াও, একজন সবাইকে ছুরিকাঘাত করছে!’ তখনই যাত্রীরা আতঙ্কে একে অপরকে ঠেলে পাশের বগিতে যেতে শুরু করেন।
প্রথম জরুরি কল আসে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩৯ মিনিটে ক্যামব্রিজশায়ার পুলিশের কাছে। তিন মিনিট পর, ৭টা ৪২-এ ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট পুলিশ প্রথম কল পায়। আট মিনিটের মধ্যেই, অর্থাৎ ৭টা ৫০ মিনিটের দিকে, ট্রেনটি হান্টিংডন স্টেশনে জরুরি ভিত্তিতে থামানো হয় এবং সশস্ত্র পুলিশ ট্রেনে উঠে দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে।
পরে ট্রেনটিকে প্ল্যাটফর্ম ২-এ থামিয়ে সেখানে অপরাধস্থল হিসেবে ঘিরে ফেলে পুলিশ। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। রাত ১১টার দিকে অক্ষত যাত্রীদের বাসে করে লন্ডনে পাঠানো হয়।
ঘটনার পর ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও পরিবহন মন্ত্রণালয় যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিয়েছে। পরিবহনমন্ত্রী হাইডি আলেকজান্ডার বলেন, আজ দেশজুড়ে ট্রেন ও স্টেশনে পুলিশ সদস্যদের দৃশ্যমান উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে, যাতে জনসাধারণ আশ্বস্ত বোধ করেন।
তিনি আরও বলেন, হান্টিংডন এলাকায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে, যদিও স্টেশনটি আপাতত বন্ধ রয়েছে। গত রাতের ঘটনায় দ্রুত সাড়া দেওয়া ট্রেনকর্মী ও পুলিশ সদস্যদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।
পুলিশ জানিয়েছে, হামলার উদ্দেশ্য এখনো অজানা এবং তা নিয়ে কোনো অনুমান করা ঠিক হবে না। আহতদের পরিচয়ও প্রকাশ করা হয়নি। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
সূত্র: বিবিসি
কেএএ/