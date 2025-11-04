ভিডিও ভাইরাল
চেয়ারের ছিদ্রে আটকে গেছে নারীর আঙুল, ফায়ার সার্ভিস ডেকে উদ্ধার
চেয়ারের ছিদ্রে আটকে গেছে নারীর আঙুল। শত চেষ্টা করেও বের করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস ডেকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার হন তিনি। সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় ঘটেছে অদ্ভুত এই ঘটনা। আর তার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
জানা যায়, ঘটনাটি ঘটেছে গত ১ নভেম্বর। সেদিন ওই নারীর ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙুল প্লাস্টিকের চেয়ারের আসনের ছোট গোল ছিদ্রে আটকে যায়। শত চেষ্টা করেও আঙুল বের করতে না পেরে তিনি শেষ পর্যন্ত ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করেন।
এরপর দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিশেষ কাটার ব্যবহার করে সাবধানে চেয়ারের অংশ কেটে আঙুলটি বের করেন। উদ্ধারকাজের সময় আঙুলে কোনো আঘাত না লাগে, সেদিকে বিশেষ নজর দেন তারা।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভুক্তভোগী নারী শান্তভাবে বসে রয়েছেন আর উদ্ধারকর্মীরা সতর্কতার সঙ্গে চেয়ারের প্লাস্টিক কেটে দিচ্ছেন।
শেয়ারের পর ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হয়। আর তাতে নানা মন্তব্য করেন নেটিজেনরা।
একজন লিখেছেন, ‘প্রথম কথা হলো, তিনি আঙুলটা ভেতরে ঢোকালেন কেন?’ আরেকজন লিখেছেন, ‘তেল বা লুব্রিকেন্ট লাগিয়ে আঙুলটা বের করা যেতো না? কাটাকাটি কেন?
তবে শেষ পর্যন্ত ওই নারী আহত না হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন অনেকে।
সূত্র: ফ্রি প্রেস জার্নাল।
