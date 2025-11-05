  2. আন্তর্জাতিক

নিউ জার্সির গভর্নর হলেন ডেমোক্র্যাট মিকি শেরিল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪১ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
নিউ জার্সির গভর্নর হলেন ডেমোক্র্যাট মিকি শেরিল
মিকি শেরিল

নিউ জার্সির গভর্নর নির্বাচনে জয়লাভের পর ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী মিকি শেরিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্য এক্স -এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, নিউ জার্সি এই মহান অঙ্গরাজ্যের ৫৭তম গভর্নর হওয়ার জন্য আপনাদের আস্থা অর্জন করা আমার জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান।

চার মেয়াদের মার্কিন কংগ্রেস সদস্য শেরিল আরও বলেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি — আমি আপনাদের কথা শুনবো, সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেবো।

এদিকে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জয় পেয়েছেন ডেমোক্র্যাট সমর্থিত প্রার্থী জোহরান মামদানি। এর মাধ্যমে প্রথম মুসলিম মেয়র পেলো নিউইয়র্কবাসী। সংবাদমাধ্যম এপির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে আল-জাজিরা।

৩৪ বছর বয়সী কুইন্সের অঙ্গরাজ্য আইনপ্রণেতা জোহরান মামদানি হবেন নিউইয়র্ক সিটির ১১১তম মেয়র।

নির্বাচনে জোহরান মামদানির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো ও রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়া।

সূত্র: আল-জাজিরা

