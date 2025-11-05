বছরের সবচেয়ে বড় সুপারমুন দেখা যাবে আজ
চলতি বছরের সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল চাঁদ বা সুপারমুন দেখা যাবে বুধবার (৫ নভেম্বর)। বছরের তিনটি পরপর সুপারমুনের মধ্যে এটি দ্বিতীয়।
সুপারমুন ঘটে যখন চাঁদ নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে, সেই সময় পূর্ণিমা হয়। আর ওইসময় চাঁদ সাধারণ সময়ের তুলনায় অনেক বড় আর ঝলমলে দেখায়।
এদিন চাঁদ পৃথিবী থেকে প্রায় ৩ লাখ ৫৭ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে থাকবে, যা ২০২৫ সালের সবচেয়ে কাছে আসা পরিপূর্ণ চাঁদ।
সবচেয়ে ভালোভাবে চাঁদ দেখা যাবে সূর্যাস্তের সময়, যখন এটি পূর্ব আকাশে উঠবে।
রাত যত এগোবে এবং চাঁদ আকাশের উচ্চতায় উঠবে, তখন এটি ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চাঁদের আকার এবং উজ্জ্বলতা অপরিবর্তিত থাকবে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
এমএসএম