বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি, এক কাপ এক লাখ টাকা

বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি, এক কাপ এক লাখ টাকা
বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি পাওয়া যাচ্ছে এখন দুবাইয়ে। এক কাপের দাম প্রায় ৯৮০ মার্কিন ডলার (প্রায় ৩ হাজার ৬০০ দিরহাম), বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ এক লাখ টাকারও বেশি।
পানামা থেকে আনা বিশেষ কফি বিন দিয়ে তৈরি এই পানীয়টি বিক্রি হচ্ছে ‘জুলিথ’ নামে একটি ক্যাফেতে। ক্যাফের সহপ্রতিষ্ঠাতা সারকান সাগসোজ সামাজিক মাধ্যমে এক ভিডিওতে বলেন, ‘অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো। বিশ্বের সবচেয়ে প্রশংসিত এবং সর্বোচ্চ রেটিংপ্রাপ্ত কফি এখন জুলিথে পাওয়া যাচ্ছে।’
দুবাইয়ের একটি শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত এই ক্যাফে প্রায় ৪০০ কাপ কফি পরিবেশন করবে বলে জানিয়েছেন সাগসোজ। তিনি বলেন, ‘আমরা মনে করেছি, দুবাই আমাদের এই বিনিয়োগের জন্য একদম উপযুক্ত জায়গা।’
আরও পড়ুন>>
নিলামে উঠছে ‘বিশ্বের সবচেয়ে দামি’ টয়লেট
বিশ্বের সবচেয়ে দামি ওষুধ, এক ডোজ ৩৫ কোটি টাকা
১৫৮ কোটি টাকায় বিক্রি হলো বিশ্বের সবচেয়ে দামি লাইসেন্স প্লেট
বিক্রি হবে দুবাইয়ের সবচেয়ে দামি বাড়ি, আগ্রহী কারা?
এই বিলাসবহুল কফির স্বাদ সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘এতে আছে সাদা ফুলের মতো সুবাস, সাইট্রাস ফলের মতো ঝাঁঝালো স্বাদ—যেমন কমলা ও বার্গামট, সঙ্গে এপ্রিকট ও পিচের আভাস। এর মাধুর্য মধুর মতো, সূক্ষ্ম ও কোমল।’
View this post on Instagram
পানামায় এক নিলাম থেকে এই কফির বিন কেনা হয়েছে। প্রায় ২০ কিলোগ্রাম ‘নিডো ৭ গেইশা’ নামে এই কফি বিনের জন্য জুলিথকে গুনতে হয়েছে প্রায় ২২ লাখ দিরহাম (৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা প্রায়)। এটি এখন পর্যন্ত কফি বিনের সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য বলে দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
দুবাইয়ের আগের বিশ্বরেকর্ড ছিল এক কাপ কফির দাম ২ হাজার ৫০০ দিরহাম (প্রায় ৮৩ হাজার টাকা), যা গত মাসে ‘রোস্টার্স’ নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠান বিক্রি করেছিল। নতুন রেকর্ডকে শহরের বিলাসী জীবনযাপনের প্রতীক হিসেবেই দেখছেন স্থানীয়রা।
এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘এটি অবিশ্বাস্য, কিন্তু একই সঙ্গে, এটা তো দুবাই!’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘ধনীদের জন্য এটা শুধু আরেকটা নতুন অভিজ্ঞতা, যা তারা নিয়ে গর্ব করতে পারে।’
‘নিডো ৭ গেইশা’ বিন উৎপাদিত হয় পানামার বারু আগ্নেয়গিরির পাদদেশে একটি খামারে। জুলিথ জানিয়েছে, তারা এই কফি বিন কেবল সীমিত পরিমাণে পরিবেশন করবে। এর একটি ক্ষুদ্র অংশ সংরক্ষিত থাকবে দুবাইয়ের শাসক পরিবারের জন্য।
সূত্র: সিবিএস নিউজ, এএফপি
কেএএ/