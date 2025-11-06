এক বছরে ৪ লাখ মানুষকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবে পোল্যান্ড
পোল্যান্ড এ মাস থেকে নতুন সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করছে, যার লক্ষ্য ২০২৬ সালে প্রায় ৪ লাখ মানুষকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া। বৃহস্পতিবার ( ৬ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
রাশিয়ার আগ্রাসনের কারণে পোল্যান্ড এখন জিডিপির সর্বোচ্চ অংশ প্রতিরক্ষায় ব্যয়কারী ন্যাটো সদস্য দেশ এবং বর্তমানে জোটের তৃতীয় বৃহত্তম সেনাবাহিনী হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশটির ২ লাখ ১৬ হাজার সৈন্য রয়েছে। দেশটি আগামী এক দশকে সেনাবাহিনীর সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ বাড়ানোর পরিকল্পনাও করছে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভ্লাদিস্লাভ কোসিনিয়াক-কামিশ এই উদ্যোগকে পোল্যান্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বলে আখ্যা দিয়েছেন।
অ্যাট রেডিনেস নামের এই কর্মসূচিটি সবার জন্য উন্মুক্ত ও স্বেচ্ছাসেবী — অংশ নিতে পারবে স্কুলশিক্ষার্থী, কর্মজীবী, বিভিন্ন কোম্পানি এবং বয়স্ক নাগরিকরাও।
প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত থাকবে নিরাপত্তা বিষয়ে মৌলিক কোর্স, বেঁচে থাকার কৌশল, চিকিৎসা সহায়তা প্রশিক্ষণ এবং সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত পাঠ।
উপ-প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেজারি টমচিক জানান, শুধু নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেই প্রায় ২০ হাজার মানুষকে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সব ধরনের প্রশিক্ষণ মিলিয়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা হবে প্রায় ১ লাখ।
তিনি আরও বলেন, আগামী বছর মন্ত্রণালয় প্রায় ৪ লাখ মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।
পোল্যান্ডের সেনাপ্রধান ভিয়েসলাভ কুকুলা বলেন, এই কর্মসূচির দুটি প্রধান লক্ষ্য—নাগরিক ও সম্প্রদায়ের সহনশীলতা ও প্রস্তুতি বৃদ্ধি করা এবং রিজার্ভ বাহিনীর প্রাপ্যতা, সক্ষমতা ও প্রস্তুতি জোরদার করা।
এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক গত মার্চ মাসে, রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় রিজার্ভ সেনাদের একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম