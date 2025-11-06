মার্কিন কংগ্রেস থেকে অবসর নিচ্ছেন ন্যান্সি পেলোসি
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি আর পুনর্নির্বাচনে অংশ নেবেন না। অর্থাৎ, ২০২৭ সালের শুরুতে তার বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি কংগ্রেস থেকে অবসর নিচ্ছেন।
১৯৮৭ সাল থেকে কংগ্রেসে দায়িত্ব পালন করে আসা ৮৫ বছর বয়সী পেলোসি বৃহস্পতিবার এক ভিডিও বার্তায় তার নিজ শহর সান ফ্রান্সিসকোবাসীদের উদ্দেশে বলেন, আমার প্রিয় সান ফ্রান্সিসকোবাসীরা, তোমাদের জানাতে চাই—আমি কংগ্রেসে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হচ্ছি না। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমি তোমাদের গর্বিত প্রতিনিধি হিসেবে আমার শেষ বছরের দায়িত্ব পালনের অপেক্ষায় আছি।
পেলোসি আধুনিক ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতাদের একজন হিসেবে বিবেচিত। তিনি ২০০৭ থেকে ২০১১ এবং ২০১৯ থেকে ২০২৩—দুই মেয়াদে হাউস স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন।
একজন আইন প্রণেতা হিসেবে পেলোসি মধ্য-বামপন্থী নীতি অনুসরণ করেছেন। তার অন্যতম বড় সাফল্য হলো সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ‘অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট’ (স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার আইন) ২০১০ সালে প্রতিনিধি পরিষদে পাস করানো।
২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করলেও পেলোসি ইসরায়েলের দৃঢ় সমর্থক হিসেবে পরিচিত।
চার দশকেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা ন্যান্সি পেলোসি যুক্তরাষ্ট্রে নারী নেতৃত্বের পথিকৃৎ হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম