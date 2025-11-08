  2. আন্তর্জাতিক

বাংলাদেশের সঙ্গে বিবাদ চায় না ভারত: রাজনাথ সিং

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৬ এএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে কোনো বিরোধ বা উত্তেজনা চায় না বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। নেটওয়ার্ক১৮-এর প্রধান সম্পাদক রাহুল জোশির সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে রাজনাথ সিং এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক চাই না, তবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীসরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে তার বক্তব্যের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

রাজনাথ সিং আরও বলেন, ভারত যেকোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম, তবে আমরা প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা উতপ্ত হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর।

সম্প্রতি ঢাকায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর জয়েন্ট চিফস অব স্টাফস কমিটি (সিজিসিএসসি)-এর চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জা এবং তুরস্কের পার্লামেন্টের ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন ড. মুহম্মদ ইউনূস। এই দুই দেশের সঙ্গেই ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো নয়।

সূত্র: ফার্স্টপোস্ট

এমএসএম

