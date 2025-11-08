পাকিস্তানে আফগান নাগরিকদের ব্যাপক ধরপাকড়, সাতদিনে গ্রেফতার ৭৭৬৪

পাকিস্তানে আফগান নাগরিকদের ব্যাপক ধরপাকড়, সাতদিনে গ্রেফতার ৭৭৬৪
পাকিস্তানে আফগান নাগরিকদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহে দেশটিতে আফগান নাগরিক গ্রেফতার বেড়েছে ১৪৬ শতাংশ। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম-এর এর যৌথ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১ নভেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে মোট ৭ হাজার ৭৬৪ জন আফগান নাগরিককে পাকিস্তানে গ্রেফতার ও আটক করা হয়েছে, যা তার আগের সপ্তাহের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।
২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বরের মধ্যে যাদের আটক করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ ছিলেন আফগান সিটিজেন কার্ডধারী (এসিসি) বা অবৈধ অবস্থানকারী। আর ২৩ শতাংশ ছিলেন প্রুফ অব রেজিস্ট্রেশন (পিওআর) কার্ডধারী।
এদের মধ্যে ৮৬ শতাংশই গ্রেফতার ও আটক হয়েছেন বেলুচিস্তান প্রদেশে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সর্বাধিক গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে চাগাই, অ্যাটক এবং কোয়েটা জেলায়।
অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে আফগান নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন ও বহিষ্কারের হারও তীব্রভাবে বেড়েছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, আগের সপ্তাহের তুলনায় প্রত্যাবর্তন বেড়েছে ১০১ শতাংশ এবং বহিষ্কার বেড়েছে ১৩১ শতাংশ।
১৯ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ১৮ হাজার ৬৩০ জন আফগান নাগরিক (যার মধ্যে ৩ হাজার ৩৪১ জন বহিষ্কৃত) দেশে ফিরে যান; আর ১ নভেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭ হাজার ৪৪৮ জনে, যার মধ্যে ৭ হাজার ৭৩৩ জন বহিষ্কৃত।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হঠাৎ বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো চামান সীমান্ত ফের খুলে দেওয়া। তোরখাম সীমান্তও গত ১ নভেম্বর খোলা হয়েছে।
২০২৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১৬ লাখ ৬৭ হাজার ৭১৩ জন আফগান নাগরিক পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে ফিরেছেন।
২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত ফেরত যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৭ শতাংশ ছিলেন পিওআর কার্ডধারী, ৪৪ শতাংশ ছিলেন অবৈধভাবে অবস্থানকারী, আর ৮ শতাংশ ছিলেন এসিসি কার্ডধারী। অন্যদিকে, বহিষ্কৃতদের মধ্যে ৯৩ শতাংশই ছিলেন অবৈধ অবস্থানকারী।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, গ্রেফতারের ভয় এখন আফগান নাগরিকদের দেশে ফেরার প্রধান কারণ। ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত ৯৩ শতাংশ অবৈধ অবস্থানকারী ও এসিসি কার্ডধারী এবং ৩৯ শতাংশ পিওআর কার্ডধারী এই কারণেই দেশে ফিরে গেছেন।
উল্লেখ্য, চলতি বছর আফগান নাগরিকদের বিষয়ে একাধিক নির্দেশনা জারি করেছে পাকিস্তান সরকার। জুলাই মাসে ইসলামাবাদ জানায়, পিওআর কার্ডের মেয়াদ ৩০ জুনে শেষ হওয়ায় কার্ডধারীদের সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাকিস্তান ছাড়তে হবে।
