যুক্তরাষ্ট্র-জর্জিয়ায় দুই ভারতীয় শীর্ষ গ্যাংস্টার গ্রেফতার

যুক্তরাষ্ট্র-জর্জিয়ায় দুই ভারতীয় শীর্ষ গ্যাংস্টার গ্রেফতার
দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থানরত দুই শীর্ষ গ্যাংস্টারকে গ্রেফতার করতে পেরেছে ভারত। ভেঙ্কটেশ গার্গকে গ্রেফতার করা হয়েছে জর্জিয়া থেকে, আর ভানু রানা ধরা পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। খুব শিগগিরই তাদের ভারতে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানা গেছে। আর এটিকে ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো বড় ধরনের সাফল্য বলে দাবি করেছে নয়াদিল্লি।
ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গেফতার হওয়া ভানু রানার সঙ্গে কুখ্যাত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের যোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে বর্তমানে ভারতের দুই ডজনেরও বেশি বড় গ্যাংস্টার বিদেশে অবস্থান করছে, যারা নতুন সদস্য নিয়োগ দিচ্ছে ও সীমান্তের বাইরে থেকেই অপরাধ চক্র পরিচালনা করছে।
এদিকে, গার্গ ও রানাকে গ্রেফতারের অভিযানে তাদের অপরাধ চক্রের পদ্ধতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে।
ভেঙ্কটেশ গার্গ ভারতের হরিয়ানার নারায়নগড় এলাকার বাসিন্দা। তিনি জর্জিয়ায় বসবাস করছিলেন। ভারতে তার বিরুদ্ধে ১০টিরও বেশি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। তিনি উত্তর ভারতের হরিয়ানা, রাজস্থান, দিল্লি ও আশপাশের রাজ্যগুলো থেকে তরুণদের অপরাধ চক্রে টানছিলেন।
গুরগাঁওয়ে বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) এক নেতাকে হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার পর গার্গ দেশ ছেড়ে পালিয়ে জর্জিয়ায় আশ্রয় নেন।
তিনি বিদেশে থাকা আরেক গ্যাংস্টার কপিল সাংওয়ানের সঙ্গে যৌথভাবে চাঁদাবাজির নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছিলেন। চলতি বছরের অক্টোবরে দিল্লি পুলিশ সাংওয়ানের চারজন শুটারকে গ্রেফতার করে, যারা এক নির্মাতার বাড়ি ও ফার্মহাউজে গুলি চালানোর ঘটনায় জড়িত ছিল।
অন্যদিকে, কুখ্যাত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত ভানু রানা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।
হরিয়ানার করনাল জেলার বাসিন্দা রানা বহু বছর ধরে অপরাধ জগতে সক্রিয়। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে ও তার নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে রয়েছে হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও দিল্লি পর্যন্ত।
রানার নাম উঠে আসে পাঞ্জাবে এক গ্রেনেড হামলার তদন্তে। চলতি বছরের জুনে করনাল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে, যাদের কাছ থেকে হ্যান্ড গ্রেনেড, পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করা হয়। তারা রানার নির্দেশেই ওই অস্ত্র বহন করছিল বলে জানায় পুলিশ।
ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুই গ্যাংস্টারের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্রিয় অপরাধী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হবে।
